Los originales nombres que Sol Pérez eligió para su futuro hijo con Guido Mazzoni

Y en el caso de que sea mujer, también tienen un nombre en mente. “Si es nena nos gusta mucho Francesca”, adelantó Sol, así como agregó que no tienen pensado que lleve los dos apellidos -paterno y materno-, sino "solo Mazzoni".

Claro que Georgina Barbarossa también quiso saber cómo llevó estos primeros tres meses de gestación, a lo que Sol aseguró: “Me siento súper bien. Ya entré en el segundo trimestre, entonces estoy mejor y no tengo tanto asco. O sea, vivía con asco y me levantaba con acidez. Pero después la pasé bastante bien, por suerte y no me puedo quejar. ¡Es rarísimo todo!”.

Asimismo, la ex chica del clima reveló que está súper sensibilizada, al asegurar que “todo es extraño y a la vez te van pasando un montón de cosas que no esperás. Estoy super sensible y todo está a flor de piel. Soy canceriana, re sensible, pero ahora estoy potenciada”.

En tanto, Sol Pérez terminó contando los cambios alimenticios que debió poner en práctica tras quedar embarazada. "Hasta cambié los gustos de la comida. Ahora estoy muy por lo salado. Antes cuando me levantaba comía huevos revueltos y ahora, por ejemplo, no los puedo ni ver. Lo que antes era re normal y formaba parte de la rutina cotidiana, ahora ya no me gusta tanto”, concluyó tajante.

Sol Pérez confirmó su embarazo

Sol Pérez mostró su pancita de embarazada tras peregrinar a Luján: "Gracias, Virgencita"

Luego de que Sol Pérez anunciara su embarazo en Cortá por Lozano (Telefe), la panelista peregrinó el sábado 5 de octubre hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján y compartió una emotiva foto con su pancita de tres meses.

A través de sus historias de Instagram, la modelo subió una foto con un look deportivo y sus manos sobre la pancita y escribió sobre la imagen: “Gracias, Virgencita”.

Además, Pérez posteó un video en donde muestra la llegada a la basílica. “Un año más”, escribió sobre el clip.

Cabe recordar que el miércoles 2 de este mes , después de varios rumores, Sol confirmó que está embarazada junto a Guido Mazzoni de su primer bebé.

En el ciclo de Vero Lozano, la influencer también mostró su primera ecografía y emocionó a todos sus compañeros del programa.