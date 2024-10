Sol Pérez anunció que está embarazada y mostró la primera ecografía: el video

Al mismo tiempo, apareció en pantalla una imagen de la ecografía y todos se levantaron emocionados para abrazar a la futura mamá mientras Vero también saltaba de la emoción en exteriores por las grabaciones de Bake Off.

Minutos más tarde, Sol también hizo un emotiva publicación en sus redes sociales y compartió un video donde Guido le besa la pancita y ambos muestran las fotos de la ecografía.

“La aventura más emocionante de nuestras vidas está por empezar. Estamos muy felices por esta nueva etapa”, escribió en el posteo que fue recibido con mensajes de cariño por parte de muchos famosos y colegas.

Sol Pérez confirmó su embarazo

La dura confesión de Sol Pérez sobre el día que casi pierde a su marido: "Me dejó por..."

Cuando faltan pocos días para celebrar su primer año de casada con Guido Mazzoni, quienes se muestran cada día más enamorados y en busca de su primer hijo, por estos días Sol Pérez confesó que la relación no siempre tan armónica como lo es actualmente.

Es así que la ex analista de Gran Hermano confesó que su actual esposo en realidad la dejó en 2019 a poco de haber comenzado el noviazgo, y encima vía mensajito de celular, durante un verano particularmente complejo para ella cuando protagonizó una escandalosa pelea, personal y mediáticamente, con Mónica Farro.

“Yo me separé de Guido en ese verano, él me dejó por WhatsApp. Estuvo toda la temporada conmigo y en febrero, cuando se volvía, me mandó un mensaje. Y yo dije ‘no voy a perderlo, o sea, es el amor de mi vida, voy a buscarlo como sea’”, recordó la ex chica del clima en diálogo con Ángel de Brito en su visita a Ángel Responde (Bondi).

“Esto fue un martes y se suspendió una función porque Carmen (Barbieri) se sentía mal. Entonces yo volví para reconquistarlo. Tenía ganas de arreglar las cosas, pero cuando arrancó la discusión, no podía controlar mi carácter y todo se volvió a ir a la mierd... Él me dijo: ‘Mirá, todo bien, pero chau’. Yo me volví a trabajar y él se fue a Miami”, relató Sol.

En tanto, la modelo no bajó los brazos e hizo todo lo que estuvo a su alcance para reconquistar a Mazzoni. "Me salvó que habíamos alquilado un departamento juntos en diciembre y yo le dije: ‘Probemos a ver qué onda porque ya lo alquilamos’”, admitió la actual integrante de Cortá por Lozano.

Y fue allí que reveló el resultado de su as en la manga. “Era un departamento que yo sola no podía pagar el alquiler. Y empezamos a vivir juntos y no nos separamos nunca más. Yo empecé terapia también. Ahora es todo paz, no peleo con nadie”, concluyó entonces Sol Pérez entre risas y con la tranquilidad de que hoy puede contarlo como una simple anécdota.