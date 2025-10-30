"Destrucción absoluta": Catalina Gorostidi habló otra vez de su salud y reveló el mal momento que atraviesa
En medio de su apretada agenda desde que salió de Gran Hermano, Catalina Gorostidi se tomó unos minutos para confesarle a sus fans cuál es el verdadero problema de salud que la tiene a maltraer.
Después del mal momento vivido días atrás por el allanamiento policial que sufrió Catalina Gorostidi, al igual que su exnovio Joel Ojeda, por haber promocionado aplicaciones de apuestas ilegales, ahora la ex Gran Hermano reveló el problema de salud que la tiene preocupada.
Si bien no es la primera vez que Cata habla de su salud a través de sus redes sociales, dado que en más de una oportunidad admitió sus serios problemas de alimentación que se reflejan en su extremo bajo peso, así como también varias otras afecciones que la afectaron en el pasado, en las últimas hora Gorostidi habló a calzón quitado y preocupó a sus seguidores al confiar por qué actualmente su salud la tiene muy preocupada.
A través de sus Instagram Stories, el martes por la noche la médica pediatra santafecina le habló directamente a sus más 600 mil seguidores virtuales. “Hola gente, por fin en casa. Ustedes saben que tengo anemia y entonces vivo cansada. Siempre necesito dormir la siesta”, comenzó explicando la influencer.
Así, argumentó que ese día había salido de su casa a las 11 de la mañana, que después había tenido que ir al barrio de Recoleta a hacerse "un par de cositas" estéticas, para luego continuar con sus actividades yendo al streaming All Access donde participa semanalmente.
“El cansancio mental que yo tengo... Para mí estoy ojeada. O sea, literalmente llego con un dolor de cabeza y unas ganas de vomitar. Estoy en destrucción absoluta. Necesito descansar urgentemente. Literal, no doy más”, sentenció preocupada Gorostidi.
Hace algunos días, Catalina Gorostidi volvió a estar en el centro de la escena mediática al revelar que decidió darse una nueva oportunidad en el amor, nueve meses después de su resonante y conflictiva ruptura con su excompañero de Gran Hermano, Joel Ojeda.
La pediatra santafesina, recordada por su paso por la edición 2023 del reality de Telefe —donde protagonizó un cambio drástico de relación con Furia, pasando de la amistad al enfrentamiento—, eligió el programa de streaming All Access, que conduce junto a otros ex participantes, para confirmar su actual situación sentimental.
“Estoy de novia. Hoy es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!”, anunció de forma espontánea durante la transmisión, dejando a todos los presentes sorprendidos. Su compañera y también ex hermanita, Chiara Mancuso, aprovechó la ocasión para invitarla a contar más detalles sobre este nuevo romance.
Aunque evitó revelar el nombre de su pareja, Cata sí compartió algunos gestos de complicidad que evidencian su entusiasmo. Cuando le consultaron si ya habían tenido un acercamiento íntimo, respondió con naturalidad y una sonrisa: “Fue a casa y le re gustaron los perros. Eso es un punto para él”. Con esas palabras, dejó claro que su vínculo con Joel forma parte del pasado y que ahora está enfocada en una relación más sana, lejos de los conflictos que caracterizaron su anterior noviazgo, que ambos reconocieron como “tóxico”.
Fiel a su estilo, Gorostidi aprovechó una vez más el espacio de All Access para abrirse sobre aspectos personales. No es la primera vez que utiliza el programa como canal para sincerarse: hace algunas semanas también había hablado sobre los ataques que recibe en redes sociales por su aspecto físico y los problemas de salud derivados de un trastorno alimentario.
“Estoy re contra podrida [...] La última vez que viajé a Santa Fe no pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa. Estoy anémica porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente, pero estoy en tratamiento”, había confesado entonces. Y agregó con firmeza: “Yo nunca hablé del cuerpo de nadie, jamás. Entonces, lo que me escriben en redes no me interesa porque son personas que ni siquiera conozco”.