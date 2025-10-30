"Destrucción absoluta”: Catalina Gorostidi habló otra vez de su salud y reveló el mal momento que atraviesa

“El cansancio mental que yo tengo... Para mí estoy ojeada. O sea, literalmente llego con un dolor de cabeza y unas ganas de vomitar. Estoy en destrucción absoluta. Necesito descansar urgentemente. Literal, no doy más”, sentenció preocupada Gorostidi.

Cuál fue la sorpresiva confesión sentimental de Catalina Gorostidi tras su polémica separación de Joel Ojeda

Hace algunos días, Catalina Gorostidi volvió a estar en el centro de la escena mediática al revelar que decidió darse una nueva oportunidad en el amor, nueve meses después de su resonante y conflictiva ruptura con su excompañero de Gran Hermano, Joel Ojeda.

La pediatra santafesina, recordada por su paso por la edición 2023 del reality de Telefe —donde protagonizó un cambio drástico de relación con Furia, pasando de la amistad al enfrentamiento—, eligió el programa de streaming All Access, que conduce junto a otros ex participantes, para confirmar su actual situación sentimental.

“Estoy de novia. Hoy es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!”, anunció de forma espontánea durante la transmisión, dejando a todos los presentes sorprendidos. Su compañera y también ex hermanita, Chiara Mancuso, aprovechó la ocasión para invitarla a contar más detalles sobre este nuevo romance.

Aunque evitó revelar el nombre de su pareja, Cata sí compartió algunos gestos de complicidad que evidencian su entusiasmo. Cuando le consultaron si ya habían tenido un acercamiento íntimo, respondió con naturalidad y una sonrisa: “Fue a casa y le re gustaron los perros. Eso es un punto para él”. Con esas palabras, dejó claro que su vínculo con Joel forma parte del pasado y que ahora está enfocada en una relación más sana, lejos de los conflictos que caracterizaron su anterior noviazgo, que ambos reconocieron como “tóxico”.

Fiel a su estilo, Gorostidi aprovechó una vez más el espacio de All Access para abrirse sobre aspectos personales. No es la primera vez que utiliza el programa como canal para sincerarse: hace algunas semanas también había hablado sobre los ataques que recibe en redes sociales por su aspecto físico y los problemas de salud derivados de un trastorno alimentario.

“Estoy re contra podrida [...] La última vez que viajé a Santa Fe no pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa. Estoy anémica porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente, pero estoy en tratamiento”, había confesado entonces. Y agregó con firmeza: “Yo nunca hablé del cuerpo de nadie, jamás. Entonces, lo que me escriben en redes no me interesa porque son personas que ni siquiera conozco”.