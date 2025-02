El duro descargo de Carmen Barbieri tras bajarle el pulgar a Morena Rial de su programa

En tanto, la sorpresa fue que hoy martes Morena Rial no apareció en pantalla y fue la mismísima Carmen quien aclaró los motivos de su ausencia y se hizo cargo de la decisión.

"Yo fui la que decidió que no viniera. Quiero aclarar que no lo hice por las críticas, muchos lo hicieron y me dijeron de todo. A la noche, mi productora me avisó que iba a venir y le dije ok, pero estuve toda la noche sin poder dormir pero esta mañana, le pedí a mi productora y le pedí que no viniera", reveló sincera.

Fue allí que se refirió a las conductas erradas de la joven e incluso los consejos que ayer le dio sobre su vida de aquí en más, y si bien hizo saber su acuerdo con que todos merecen oportunidades, se mostró claramente en contra de los actos por los que la hija de Rial está investigada.

"Le pido disculpas y espero que no se enoje. No la estoy discriminando, al contrario. La nota la querían todos, ella vino y estuvo bien aunque se cuidó bastante cuando hablaba. El programa me gustó pero ya en 8 días terminamos y lo haremos nosotros", concluyó tajante.

Ángel de Brito anunció que Morena Rial formará parte de un programa en El Trece tras su excarcelación

Este lunes, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito reveló que Morena Rial participaría en un programa de El Trece tras su escándalo judicial.

"Para todos lo que están indignados les cuento que canal Trece está pensando en ella para que continúe en el canal. O sea, Carmen (Barbieri) sale, pero Morena continúa. Va a seguir en la pantalla de El Trece", comenzó diciendo el presentador luego de que por la mañana la hija de Jorge Rial hubiera estado en Mañanísima.

Luego, ante el anuncio, De Brito comentó: "Tengo un montón de colegas enojados por lo que acabo de decir. Me dicen muchos colegas: 'yo estoy sin trabajo y esta chorra está sentada ahí'. Y pero sí, es la vida. Igual, chorros en los paneles está llenos. No hablo de malos panelistas, hablo de gente con causas".

"Ante les cuento del futuro de Morena. Porque el programa de Carmen está terminando, sin embargo están interesados en El Trece en retener a Morena Rial dentro del staff", informó el comunicador.

"Le ofrecieron a More participar de Cuestión de Peso. Está negociando su abogado Alejandro Cipolla, como amigo. Se cerró con Cipolla y un productor de Kuarzo. Lo único que falta es la aprobación de Jorge Rial. Se reúnen en estas horas para terminar de cerrar el tema", detalló.

Por último, confirmó: "Acá me están diciendo que es para participante, no panelista".