Lourdes Sánchez salió al cruce de quienes critican su participación en Bailando 2023

“Creo que ayer Moria acertó en lo que dijo porque yo, a veces siento que tengo que pedir permiso… hay presión. Quiero poner una pantallita y ya estoy pensando: ‘¡Uy, no! ¡Van a pensar que…!’ todo tengo que estar…”, confesó una sincera Lourdes.

En tanto, al referirse a la puesta de su performance, mientras Sánchez explicaba que todos los equipos tienen los mismos derechos de pedir elementos para sumar a sus presentaciones, Nazarena Vélez intervino asombrada. "Me sorprende que te afecte. Yo te escuchaba y pensaba: ‘¡No puedo creer! ¿Qué te importa que digan que sos la mujer del Chato?".

“A mi generalmente no me importa pero llega un punto en el que digo: ‘Dale, dejame disfrutar’. Ese mismo día a la tarde en un programa de acá me estaban matando con lo mismo y es hasta re machista”, expresó la bailarina.

“Yo creo que te envidian porque sos la mujer del Chato, porque tenes talento. Sos una mujer muy envidiada por eso te tiene que chup…un…hue…”, le dijo Marixa Balli antes de halagarla, de bailarina a bailarina: “Está angelada. Una vez que ves un talento disfrutalo y cerrá el tujes”.

Lourdes Sánchez mandó al frente a Marcelo Tinelli con un picante reproche

Este lunes Lourdes Sánchez abrió la pista del Bailando 2023 (América) con un puntaje increíble y tuvo un picante reclamo hacia Marcelo Tinelli al exponer una charla privada que tuvieron meses atrás.

Sucede que Lourdes invitó al carnaval de Corrientes, del cual ella fue parte en sus inicios, para acompañarla esta noche en su presentación. Por este motivo, le hizo saber al conductor que estaba invitado a ver a sus amigos en el carnaval de enero y febrero y recordó un pequeño intercambio que tuvieron en el verano.

Lourdes Sanchez y Marcelo

“Yo te invité este verano…”, deslizó la bailarina. “Si, no llegué pero no sabía como combinar los vuelos. Yo estaba en Mar del Plata y tenía que ir hasta Corrientes, pero voy a ir un día", agregó el conductor.

"Me dijiste que venías con una condición", confesó entonces Lourdes y Marcelo aseguró: "No me acuerdo, yo me acuerdo de tan pocas cosas. Estoy en una etapa que vivo el hoy, el presente, ¿Cuál era la condición que puse yo?".

“Que te consiga novia...”, cerró ella y el conductor bromeó con ir a la pausa entre risas.