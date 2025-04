Lucía Galán salió al cruce de Andrea del Boca tras asegurar que salió con Biasotti al mismo tiempo que ella

En este contexto, el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fue en busca de la integrante de Pimpinela para consultarle sobre estas acusaciones. "La mayoría de la gente ya sabe la verdad. Incluso lo dijo él mismo", fue la primera reacción de la hermana de Joaquín Galán.

Sobre si le dan bronca las declaraciones de Del Boca, Lucía fue contundente. "Me da igual. Es una persona que también dijo que no habíamos sido muy amigas... y sí, yo siempre la consideré muy amiga mía y venía mucho a mi casa, y me contaba mucho de sus cosas, de su vida... Ella puede decir lo que quiera. Yo estoy tranquila, sé la verdad", aseguró serena.

Embed

En tanto, tras asegurar que no le sorprendieron las declaraciones de la protagonista de Perla Negra, Lucía Galán arremetió contra la actriz. "Me sorprendió que dijera yo salí cuando yo estaba casada. Eso me parece como demasiado. Ahí se mete en una zona gris en la cual no debería meterse", deslizó.

Así, ante la consulta de si le molestó más eso o que dijese que había salido con Biasotti cuando ella salía con él?, Lucía gesticuló incómoda y fue clara. "No. Yo me estaba divorciando en ese momento, así que lo menos que quería era salir con nadie", dejó en claro.

Asimismo, la cantante hizo saber que en su momento hizo lo posible por sentarse a tomar un café y aclarar las cosas con la actriz. "Lo intenté en un Martín Fierro y habíamos quedado que sí, pero después fue que no. Así que ya está. Hay cosas que uno aprende y hay gente que va quedando en el camino. Uno cambia...", sentenció.

Por último, frente a la pregunta de si Andrea cambió, una vez más Lucía Galán fue contundente antes de asegurar que no se arrepiente de nada en su vida: "Yo cambié y voy eligiendo la gente que quiero que esté a mi lado como amiga, como amigo. Uno hace selecciones y eso es bueno".

Andrea del Boca.jpg

La señal de alerta que recibió Lucía Galán cuando le detectaron un quiste premaligno

En noviembre del año pasado, Lucía Galán habló a corazón abierto sobre su salud luego de haber tenido atravesar un largo camino cuando informaron que tenía un quiste premaligno.

“El diagnóstico fue milagroso. Yo fui al médico, en Madrid, por una infección muy aguda en los bronquios, y el técnico que me hizo la tomografía del tórax tomó también parte del abdomen y ahí se detectó un quiste en el páncreas”, recordó por entonces en una nota con Socios del espectáculo (El Trece).

Lucía señaló que su cuadro fue atendido a tiempo porque sino todo podría haberse complicado. "Cuando llegué a Buenos Aires me hice los estudios pertinentes y dio que era un quiste premaligno. Si pasaba tiempo, si no veían esa imagen, podría haber sido un cáncer de páncreas que todos sabemos que es fulminante”, agregó.

Embed

La cantante mencionó que tuvo que decirse entre ir al quirófano o hacerse un estudio invasivo cada seis meses. Después de pensarlo, se inclinó por la primera opción. "Fue complejo porque la operación duró cinco horas. Me sacaron el bazo y la cola del páncreas. Tuve un posoperatorio intenso", rememoró.

Al finalizar, Lucía destacó que el apoyo que recibió fue algo fundamental en su recuperación. "Me sentí muy acompañada. No sólo por mi hija, que se vino de Madrid a Buenos Aires, y por mis seres queridos sino también por el público, que me enviaba mensajes y hacía cadenas de oración", resaltó.