Lucia Galán contó su verdad sobre el escándalo que tuvo en el pasado con Andrea del Boca por Ricardo Biasotti

Ahora, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito contactó a Biasotti, le preguntó si había tenido una relación con Galán y el empresario le respondió: "De ninguna manera. Nunca tuve una relación con Lucía. La vi dos veces en mi vida. Y es una de las tantas mentiras que dice Andrea del Boca".

Además, el presentador se comunicó con La Pimpinela y ella le contó: "Conocimos a Biasotti en el cumple de Manuela Bravo. Yo me estaba divorciando y me pasé la noche sentada al lado de mi cuñada (la esposa de Joaquín) o bailando en grupo escapando de los fotógrafos. Lo que menos quería era conocer un hombre porque estaba en pleno conflicto de divorcio con mi marido".

"Al día siguiente me fui, me tomé diez días, volví y ya estaban saliendo. No hubo oportunidad para que yo salga con él, ni estuvo en mi plan", remarcó Lucía en un mensaje que le envió a De Brito.

Embed

Grave denuncia contra Ricardo Biasotti en su millonaria demanda a Susana Giménez y Andrea del Boca

A comienzos de 2023, Ricardo Biasotti fue sobreseído en la causa por abuso sexual que le inició su hija, Anna Chiara del Boca, en una tema que generó un gran revuelo en los medios.

Lo cierto es que tras esa resolución de la Justicia, Biasotti inició una demanda millonaria por daños y perjuicios contra su ex pareja, Andrea del Boca, y la conductora Susana Giménez, por la entrevista a la actriz en su programa de Telefe en 2019. También fue demandado Juan Pablo Fioribello, abogado de Del Boca, presente aquella vez en el living de la diva.

Lo cierto es que ahora se conoció de un duro revés para Ricardo Biasotti, quien fue denunciado por estafa procesal y falsificación de documentos, según precisó TN Show.

En el marco de esa demanda que Biasotti inició por daños y perjuicios a la conductora, la actriz y su abogado, el ex de la actriz habría presentado recibos de haberes falsos para dar curso a la demanda y exigir esa millonaria suma de dinero.

Fioribello habló con el citado medio y dio detalles de la causa que ya lleva adelante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°17 y el Juzgado N° 37.

“Ricardo Biasotti presentó en el expediente tres recibos absolutamente falsos, ilegales y apócrifos, con la finalidad de intentar engañar al juez de la causa para obtener un beneficio personal absolutamente ilícito”, dijo el letrado, quien explicó que para darse inicio a una causa, quien reclama Justicia debe abonar el 3% del monto que exige, por lo tanto Biasotti debía abonar 60 mil dólares, proporcional a los dos millones que cobraría a futuro.

juan pablo fioribello andrea del boca.jpg

Sin embargo, el ex de Andrea del Boca solicitó el beneficio de litigar sin gastos y habría presentado tres recibos de sueldos apócrifos donde aseguró que ganaba 260 mil pesos mensuales.

“La determinación que tomó el juzgado, al enterarse de esta irregularidad, fue dar inmediato traslado a la Justicia Penal para que se lo investigue por los delitos de estafa procesal y falsificación de documentos. Y al tomar conocimiento de esta situación, junto al Doctor Jorge Viggiano realizamos la denuncia y pusimos en conocimiento a la autoridad judicial sobre estos dos delitos graves que ha cometido el señor Biasotti”, indicó Juan Pablo Fioribello.

Y remarcó: “Los recibos son meramente una vergüenza absoluta. En primer lugar, figura un domicilio inexistente. Después, contrariando todas las normas de la legislación laborales que tiene que estar bancarizado, dice que cobra en efectivo. Y el monto realmente es irrisorio para una persona que vive en el barrio de Las Cañitas en un departamento lujoso”.

“Sinceramente en todos los años que me dedico al derecho penal, jamás había visto una maniobra tan burda y tan fácil de descubrir como esta. Es algo insólito lo que hizo”, observó el abogado.

Y en cuanto a la pena que podría recibir Ricardo Biasotti por esta maniobra, el reconocido letrado explicó: “La sumatoria de los delitos prevé penas de prisión. El Código Penal es bastante duro en ese sentido y quien intente estafar a un juez de la Nación para obtener un beneficio patrimonial y presentar documentación falsa, que no tiene el más mínimo respaldo legal. De resultar culpable, tiene penas de prisión”.