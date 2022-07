Luciana Salazar disparó duro sobre el casamiento de Martín Redrado: "No sentí..."

Luciana Salazar no siento nada por el casamiento de Martín Redrado Captura.jpg Luciana Salazar le aseguró a Carmen Barbieri no sentir nada frente al reciente casamiento de su ex, Martín Redrado.

Perlo lejos de dejar el tema ahí, Carmen Barbieri fue por más e insistió esta vez sobre el reciente casamiento del economista con su actual pareja: "¿Qué sentiste al ver su casamiento? Ese tremendo casamiento".

luciana salazar martín redrado lulú sanguinetti.jpg Luciana Salazar es la ex, mientras que Lulú Sanguinetti es la actual pareja y flamante esposa de Martín Redrado.

"Nada, nada. Yo me río. Yo sé toda la historia... Su mejor amigo, que estuvo el día que Martín firmó el último acuerdo (conmigo), me dijo 'él está re enamorado de vos, por todo lo que firmó'. De hecho, creo que ese mejor amigo no estuvo en su casamiento", disparó Luciana Salazar con su habitual vehemencia para luego concluir: "Pero no quiero opinar de su casamiento".

Se filtraron las imágenes de la lujosísima boda de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti

Si bien los rumores de casamiento entre el economista Martín Redrado y Lulú Sanguinetti circulaban desde fines del año pasado lo cierto es que finalmente la pareja dio el gran paso por estas horas con una lujosísima boda en el viejo continente: más precisamente en Italia.

Con una fiesta de ensueño para 120 invitados desde Lago di Como, Intrusos difundió las distintas imágenes que se filtraron desde las redes sociales por parte de algunos de los asistentes, sea como invitados o como parte de la organización del mega evento.

"Un cachetazo a la pobreza" disparó Florencia de la V desde el ciclo de América TV al ver semejante lujo, mientras Maite Peñoñori describía las postales posteadas por el fotógrafo oficial del evento. "Les tocó un día maravilloso, decían que hacía 35 grados", aseguró y pudo verse cómo los novios llegaron a bordo de una lancha. Además comentó que la fiesta durará varios días.

Por otro lado, a diferencia de las rispideces que los hijos de Martín Redrado han sabido mantener en su momento con su ex, Luciana Salazar, ahora se han manifestado contentos por el presente sentimental de su padre.

Tan es así que Tomás Redrado declaró a la revista Hola su aprobación total. "Estoy chocho porque por primera vez, lo veo y lo escucho contento. El tipo está tranquilo, entero. Lo que me hace más feliz es que a su edad –más allá de su éxito profesional– esté disfrutando de su vida personal. Su novia es divina. Estoy muy contento que esté en sus manos. Lulú es una mujer de hogar, tiene dos hijos, sabe cuidar… Su bajísimo perfil también es bueno para marcar la diferencia con otras parejas que tuvo mi padre", sentenció.