Luciana Salazar reveló cómo le contó a Matilda que no tiene papá

luciana salazar y matilda en disney.jpg Luciana Salazar y su hija Matilda Salazar de paseo en Disney, días antes de la nena le preguntase a su mamá por qué ella no tiene papá.

Sobre este momento, la mamá de Matilda Salazar explicó “Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes. Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad”. Y describió de qué manera le respondió con la verdad a una nena de 4 años.

“Hay cosas que me guardo para mí y para ella, pero le expliqué que todas las familias son diferentes, pero que siguen siendo familia” contó Luli y reveló que la nena "Se quedó tranquila. Después no me contrapreguntó nada más... Lo que sí, al otro día me dijo en el auto, de la nada, que le gustaría tener un papá".

Cuánto salen las zapatillas Gucci de la hija de Luciana Salazar

Luciana Salazar viajó en el mes de enero a Miami junto a su hija, Matilda. La modelo y la pequeña sacaron un pasaje en primera clase para ir a Estados Unidos.

En la cuenta de Instagram de su hija, Luli publicó una foto de la niña en su asiento, esperando para despegar.

zapatillas.jpg Luciana Salazar y su hija Matilda a punto de abordar el avión que las llevaría a disfrutar de los parques de Disney este verano.

"Nos vamos de viaje con mami.... a divertirnos", escribió la rubia en la descripción de la publicación.

Los seguidores de Luciana se detuvieron en un excéntrico detalle. En la imagen, Matilda está usando una zapatillas exclusivas marca Gucci.

¿Cuánto cuestan ese modelo de la prestigiosa firma italiana? Nada más ni nada menos que 998 dólares, el equivalente a 214 mi pesos (según la cotización actual del dólar paralelo).