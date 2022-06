Luciano Castro enfrentó los rumores de compromiso con Flor Vigna: "Nadie deja nada por el otro"

En tanto, a la hora de hablar de su situación amorosa, Luciano Castro no tuvo reparo alguno en referirse a su relación con Flor Vigna. Y cuando el cronista de América TV le consultó por los anillos que mostraron durante el fin de semana y los rumores de compromiso, el actor fue contundente. "No, no nos comprometimos... No me comprometí con nadie. No está en los planes tampoco. Tenemos anillos pero no nos comprometimos, y no se habla. Nos gusta un montón ser novios y disfrutar de eso", aseguró firme.

Luciano Castro.jpg Luciano Castro desmintió los rumores de romance con Flor Vigna ante las cámaras de LAM (América TV).

En tanto, agregó firme sobre la relación: "Porque sabemos a dónde queremos ir, justamente no nos comprometemos y todo lo que hay que hablar ya se habló. Por eso nuestra pareja es súper sana y va para un lugar derecho (porque) justamente venimos de relaciones largas los dos y cuando decidimos estar juntos dijimos 'bueno, comenzando ya decime todo lo que no y todo lo que sí'... porque no íbamos a perder un tiempo extra es esperar que sucedan cosas del mismo modelo para volver a padecerlas... Entonces también tenemos los espacios que tenemos, la relación que tenemos... nadie deja nada por el otro, y eso es hermoso".

Flor Vigna y Luciano Castro están a full: las románticas fotos en el cumpleaños de la cantante

El sábado Flor Vigna celebró sus 28 años rodeada de sus amigos y familiares, y a través de las redes sociales también recibió una gran cantidad de felicitaciones.

En tanto, en el festejo del sábado se la vio muy acaramelada con su novio, Luciano Castro. PrimiciasYa estuvo presente y captó los románticos momentos de la pareja.

Flor Vigna y Luciano Castro

Antes, el actor compartió un romántico posteo para homenajearla. La cantante se conmovió al leer sus palabras y le respondió con un divertido video. “¡Feliz cumple Chinita de mi corazón! ¡Vamos que tenemos muchas cosas por hacer juntos! ¡Te amo!”, le escribió Luciano Castro a través de sus historias de Instagram, donde la etiquetó y dejó entrever que hay muchos proyectos en marcha para el futuro.

Flor Vigna

Cuando Flor vio su mensaje no dudó en responderle con otra storie, donde replicó su publicación y reconoció: “Hacés mi vida más linda, cada vez más amor”, con un emoji de destellos de luz.

