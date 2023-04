Luciano Castro vivió un violento episodio la salida del teatro: “Un chico me agarró el cuello y...”

En el video se ve como se genera un tumulto y Luciano hace un movimiento brusco, como sacándose a alguien, y luego personal de seguridad del teatro se lleva a un joven hacia afuera.

Si bien en un momento se especuló con la posibilidad de que el actor sufrió un intento de robo, el galán le envió un audio a Lío Pecoraro explicando qué pasó y el mismo puso al aire en el ciclo El Run Run del Espectáculo.

“No me quisieron robar, realmente hay mucha gente en la calle Corrientes y un chico que no sé en qué estado estaba se me tiró y me agarró del cuello. Así que yo no hice más que agarrarlo y sacarlo, como corresponde. Lo agarré y lo tiré para el otro lado y me fui”, comentó el actor sobre lo ocurrido.

Y agregó: “Obviamente que quedas mal, imaginate que salís del teatro, sala llena, te está la gente esperando para una foto ¡Y tenés que sacar a un tipo que se te tiró arriba del cuello! Pero bueno, es un tema mucho más profundo que el pibe en situación de calle que se me tiró encima. Pero estoy bien y no me quisieron robar. No pasó nada”.

Cómo es El Divorcio con Luciano Castro, Flor Vigna, Pablo Rago y Carla Conte

La comedia más convocante de Mar del Plata y ganadora del Premio Etrella de Mar a la mejor comedia, se presenta ahora en Buenos Aires con Luciano Castro – quien también recibió el Premio Estrella de Mar al Mejor Actor de comedia -, Flor Vigna, Pablo Rago y Carla Conte, con funciones de miércoles a domingos en el Multiteatro Comafi.

Convocados por el productor Javier Faroni, los actores protagonizan esta divertidísima comedia en la que los conflictos de pareja quedarán expuestos ante todos mientras que una novedosa “terapia”, de la que se desprenderán momentos desopilantes, buscará subsanarlos.

Escrita y dirigida por Nelson Valente, El Divorcio plantea una cena entre dos parejas de amigos, una de ellas – que viene de remontar la relación tras varios meses de separación – comparte con la otra los secretos de esta famosa “terapia” que utilizaron para lograr su reconciliación.

Todo indicaría que es un método de probada eficacia… el punto es que no todas las parejas son iguales… a partir de aquí se suceden un sinfín de situaciones que con mucho humor ya han convertido a esta obra en la comedia más divertida del año.