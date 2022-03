Luis, hijo de 9 años de Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe, anunció que quiere cambiar su look y su mamá se opuso

"Hoy me dijo que en el próximo peinado podría tener rastas", indicó Julieta sobre las ocurrencias del pequeño. "Todavía es un niño. ¡No se puede!, ¡los piojos!", sumó la actriz preocupada.

"Los hijos te hacen correrte el foco y eso a los actores nos hace bien...A mi me encanta mi trabajo y me encanta trabajar. El año que nació Luis, laburé un montón y terminé agotada. Me lo llevaba a todos los rodajes, gracias a Vero que me lo cuidaba en el motorhome", reflexionó la actriz.

Esteban Lamothe y Julieta Zylberbeg: a cinco años del divorcio se conocieron los motivos

Esteban Lamothe y Julieta Zylberbeg fueron pareja mucho antes de ser conocidos en el medio. La pareja de actores se conoció en 2006, cuando trabajaban juntos en una obra de teatro en el Instituto Goethe, sin dudas fue un flechazo: estuvieron juntos 10 años y tuvieron un hijo.

En aquel entonces se la rebuscaron para salir adelante, el actor llegó a contar que vivió en la casa familiar de Julieta, donde la madre de la actriz le hizo lugar.

Sin embargo, con la fama llegaron los rumores de infidelidades y crisis. En 2016 a Lamothe se lo vinculó con Griselda Siciliani, eran compañeros de "Educando a Nina". Él negó todo pero se terminó distanciando de Julieta poco tiempo después.

"La verdad es que es una separación de común acuerdo, sin terceros en discordia, ni del lado de Julieta ni del mío. Lo que dicen de Griselda es mentira. No estuve, ni estoy, ni voy a estar con ella porque es una amiga", contó el actor al confirmar la ruptura.

La pareja, que fueron padres de Luis Ernesto en 2012, contaron que hicieron terapia con el fin de salvar su relación, pero no pudieron. "Venimos hace un tiempo pensando y la verdad es que es una decisión tomada con mucho cariño, con mucho amor, con mucho dolor. La separación se decide por mutuo acuerdo, por el paso del tiempo, del almanaque, de las cuestiones de todas las parejas. No tuvo ninguna incidencia el rumor", insistió el actor.

La pareja no se reconcilió nunca, y al poco tiempo Esteban comenzó un romance con Katia Szechtman, con quien también mantuvo un perfil super bajo. Lograron “ensamblar” una familia y los cuatro se llevaban muy bien, pero la relación de Lamothe y Szechtman también se terminó.

Lamothe acaba de anunciar su reciente separación de Charo López, con quien salió poco tiempo. Y, saludó por las redes a Julieta que cumplió 39 años el viernes pasado: "Feliz cumpleaños a la mamá más divertida y amorosa del universo".