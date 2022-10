Luis Ventura reavivó la guerra con Jorge Rial por APTRA: "Quiere que le demos un premio"

Este miércoles, en una nota con Intrusos, Ventura le contestó con todo a Jorge Rial, que volvió a criticar los premios Martín Fierro y la legitimidad de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas.

El conductor de Secretos Verdaderos dijo que la animosidad del ex Intrusos con APTRA tiene que ver con un viejo rencor: "Se postuló en una lista para ser directivo de APTRA. El tema es que no ganó, se fue, después quiso volver y no lo dejaron".

El cronista de Intrusos mencionó que Rial sostuvo que el revuelo que se generó con la filtración le dio mayor trascendencia a la ceremonia. "Eso es porque quiere que le demos un premio a él", retrucó Ventura.

Por último, el periodista lanzó un comentario irónico para dar a entender que su colega, en realidad, no quiere otra cosa que un reconocimiento de parte de APTRA. "Un día voy a hacerle un homenaje", sentenció.

Luis Ventura MArtín Fierro.jpg

En medio del escándalo por su renuncia a APTRA, Luis Ventura recibió una gran noticia

Hace unos días, Luis Ventura contó una noticia preocupante: su hijo Antoñito había tenido que ser internado porque llevaba doce días de neumonía acompañada de fiebre.

Y fueron días de muchas emociones para el periodista, quien también en las últimas horas decidió renunciar a la presidencia de APTRA, tal como informamos en exclusivo.

Pero el sábado anunció en sus redes sociales que el pequeño de ocho años, a quien tuvo junto a Fabiana Liuzzi, recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa.

"El personal del Sanatorio Trinidad de Palermo se despide de Toñito, gracias a los médicos, enfermeros, infectólogos y personal de la clínica que le dieron a Venturita UNA ATENCIÓN MARAVILLOSA", escribió el periodista de América TV.

"La casa está en orden. ANTOÑITO SE FUE DE ALTA", señaló con alegría Luis Ventura junto a una foto de su hijo.