Luis Ventura reveló la cruel verdad por la cual Furia no fue invitada a los premios Martín Fierro 2024

Fue allí cuando Ventura estalló al señalar que el comportamiento polémico de Furia durante y después del reality no es motivo suficiente para ser considerada: "Puteó todo todo el tiempo, ¿eso hay que nominar?. Putear desde que empezó hasta que se fue".

En tanto, Luis Ventura sí se lamentó la ausencia de otras figuras importantes de la televisión como Guido Kaczka y Moria Casán debido a compromisos previos. "Guido Kaczka y Moria Casán no van a estar, que son dos figuras que deberían estar. Pero bueno, ellos tienen sus compromisos, son dos grandes profesionales", señaló al tiempo que destacó la presencia asegurada de Mirtha Legrand: "¿Mirtha va? Por supuesto. Las estrellas van".

Finalmente, el presidente de la entidad que entrega la preciadas distinciones cerró la entrevista lanzando una irónica chicana contra la polémica ex GH al deslizar picante: "Perdón, ¿sabés que con lo de Furia no voy a poder dormir?".

Furia

El particular descargo de Furia de Gran Hermano tras quedar fuera de los premios Martín Fierro 2024

Furia de Gran Hermano 2023 no fue invitada a la entrega de los premios Martín Fierro 2024 y está muy molesta. Primero la marginó APTRA, que no la nominó como “Revelación del Año”. Después Telefe no la incluyó en la lista de invitados que acompañará a Santiago del Moro, y al sentirse ninguneada estalló con todo.

Al aire del ciclo de streaming que conduce con Alex Caniggia, la entrenadora hizo un tremendo descargo en el que también se acordó de sus excompañeros.

“No me llamaron. Van los caracoles a la mesa. La que se puso el programa al hombro fue Furia, pero no me llamaron. Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí y ellos también lo saben. Yo rescindí contrato en buenos términos. Soy la revelación del año, soy consciente de eso. Es una lástima porque yo tengo derecho”, señaló.

Por último, Juliana Scaglione destacó el enorme trabajo que hizo su fandom para ayudarla contra las campañas que había en su contra. “Era luz contra oscuridad. Soy la revolución del año, me gané el cariño de la gente y eso no se paga con nada. Soy una referente”, cerró.