Furia destrozó a La Tora por su nominación a los premios Martín Fierro 2024 y lanzó una dura acusación

En Toda, el ciclo de Alex Caniggia en Carajo, la entrenadora de crossfit se mostró notablemente enojada con la nominación de La Tora y deslizó que la rubia hizo favores sexuales para crecer profesionalmente.

Embed

"Como yo no me la chupé, como yo no chupé la de nadie... Yo no tragué wa… ni chupe ninguna p…. ¿Qué pasa? A mí no me ternan. Suben a una que todos saben en Telefe que chupó p…, y lo sabe todo el mundo", exclamó, indignada.

Además, Furia vinculó a La Tora con el productor ejecutivo de Gran Hermano. "Yo sí me relaciono con compañeros que me cuentan cosas que se sabe que es verdad. Sí, sí, al que le chupa la p… es a Martín Morillo. Listo, lo dije”, sumó.

Y remató: "Por eso renuncié y por un montón de cosas más. No me jode más nadie, me quieren hacer quedar sin laburo, se van a quedar sin laburo ustedes porque no tienen rating hijos de p…”.

Las nominaciones de los Martín Fierro 2024 expusieron una guerra contra Furia en Telefe

Furia ha sido, sin dudas, protagonista de la televisión durante 2024 y los primeros meses del 2024 luego de su explosión mediática en el programa de mayor audiencia, Gran Hermano.

Muchos creían que la jugadora iba a lograr una nominación como revelación en los Premios Martín Fierro 2024. Sin embargo, los miembros de APTRA -quienes votan en las categorías- no consideraron que su participación fuese digna de destacar.

Embed

En A la tarde (América TV) repasaron la lista de nominados y advirtieron que resulta llamativo que Furia no esté entre los nominados. Al parecer, esa decisión respondería a una guerra declarada en Telefe contra la ex GH.

Vale recordar que, a pocas semanas de su salida del juego, Juliana Scaglione buscó romper su contrato con el canal de Martínez y hacer su propio camino.

"Está La Tora, La China Ansa y Rochi Hernández ¿Y por qué no figura Furia?", planteó Luis Bremer en el programa de Karina Mazzocco. "En Telefe le habrán bajado el pulgar", remató su compañero, Diego Esteves.