El presidente de Aptra, entidad que distinguió a Castro con varios premios Martín Fierro, incluido uno de Oro por su trabajo en radio, no dudó en expresar sus reparos durante una entrevista con Desayuno Americano (América TV).

“Me parece como que Nelson hace un jueguito que no le salió bien”, sostuvo Ventura, al analizar lo sucedido. Además, anticipó que, a su entender, el periodista debería ofrecer disculpas por sus dichos: “Seguramente va a llegar un pedido de disculpas inmediato”.

De todos modos, el conductor de Primicias Ya y Secretos Verdaderos también tuvo palabras de reconocimiento para su colega y aclaró que no pone en discusión sus condiciones personales y profesionales.

“Es un profesional y una persona muy respetuosa, en cuanto a eso no hay tela de juicio”, expresó. No obstante, mantuvo su postura crítica y agregó: “Sí a lo mejor se equivocó. Sobre todo cuando calificás con un subida de tono o con un sarcasmo gestual, viste, quedás abrochado”.

Qué fue lo que dijo Nelson Castro sobre Perú durante la gira papal que generó tanta polémica

La cobertura de Nelson Castro desde Perú se convirtió en un tema de espectáculos y redes tras sus comentarios sobre Chiclayo, la ciudad fuertemente vinculada al papa León XIV. Durante una transmisión en vivo para TN, el periodista argentino describió un sector urbano con expresiones que muchos usuarios y referentes locales consideraron despectivas y estigmatizantes.

“Humilde y todas casas a medio terminar, esto es Chiclayo para que vos veas. Está al lado de la Universidad Católica, no es que estoy hablando de una periferia”, dijo Castro mientras recorría la zona junto a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

En otro pasaje, añadió: “Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente”. También reconoció la calidez de los vecinos, a quienes describió como personas que “te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen”.

La reacción no tardó en llegar. En Perú, usuarios, periodistas y autoridades cuestionaron el tono de sus dichos, especialmente el uso de términos como “mugre” y “ciudad precaria” para referirse a una ciudad completa a partir de imágenes de un sector determinado. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, fue uno de los que salió a cruzarlo públicamente: lo calificó de “descerebrado” y le reclamó que regresara a Chiclayo para explicar sus afirmaciones.

La polémica cobró mayor dimensión porque la visita del pontífice tenía un fuerte valor simbólico para Chiclayo, donde León XIV ejerció como obispo durante varios años. Para muchos peruanos, la cobertura debería haber puesto el foco en la relación del Papa con la comunidad y en la celebración de su regreso, no en una descripción considerada humillante de la ciudad.

Tras el revuelo, Castro rompió el silencio y sostuvo que buscaba mostrar las carencias de ciertos barrios, además de subrayar el vínculo especial del papa con la zona. Sin embargo, la explicación no calmó del todo el malestar: la controversia siguió instalada en las redes y en la agenda mediática de ambos países.