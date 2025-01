Luisito de Cuestión de Peso reveló la dura enfermedad que le diagnosticaron: "Al borde de la muerte"

“¿Cuál es la imagen más triste y la imagen cuál la más alegre de tu vida?“, le preguntó el conductor Mario Massaccesi y fue ahí cuando Luisito reveló que le diagnosticaron leucemia.

”El momento más triste fue cuando me diagnosticaron leucemia, que estuve al borde la muerte, me salvaron los médicos”, indicó el participante muy movilizado.

A lo que Sergio Verón explicó: “Luisito tiene leucemia y esta enfermedad está en remisión, lo estudiamos en la Academia de medicina, se hicieron estudios en ese momento, y por suerte en este momento su leucemia está en remisión”.

"El momento más feliz es cuando le ponga la firma...", dijo con mucha valentía y coraje Luis Zerda deseando con mucha fuerza dejar atrás por completo ese duro diagnóstico.

Luis Zerda remarcó el apoyo de su familia y recordó sus orígenes humildes en Santa Fe: "Tengo una familia hermosa. Mi viejo es lo mejor que me pasó en la vida. Tengo un hermano con discapacidad y sobrepeso también".

Cabe recordar que Luisito logró bajar ya 170 kilos y a fines de 2023 se hizo una cirugía de by pass gástrico.

Camila Deniz sorprendió al renunciar a Cuestión de peso: los motivos

Camila Deniz, la hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina, renunció este miércoles a Cuestión de peso, El Trece. La noticia sorprendió a todos, ya que la joven estaba a tan solo 500 gramos de su alta.

"Me están pasando cosas que no quiero contar, ni al psicólogo se lo cuento pero hoy me paro acá y digo ‘me voy’. Hace rato que lo quería, me quiero ir", expresó enfrente de sus compañeros, los médicos y el conductor Mario Massaccesi.

Camilota también explicó que se encontraba en una delicada situación económica: "Tengo que trabajar. Estoy pasando un momento económico mal, soy sola, sigue mi trabajo en las redes sociales. Me duele decir esto porque sé que mucha gente del otro lado me ha dicho que han empezado a hacer dieta porque soy su motivación".

Por último, aclaró angustiada: "Quiero decir que yo no soy motivación de nadie porque no puedo ni conmigo mismo. Me falta 500 gramos, no me falta nada. Me voy para siempre".