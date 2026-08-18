La dura interna familiar que se conoció tras la muerte de María Rosa Fugazot: "Se llevó ese dolor"

"Se lo comunica a mamá y ella le dijo que la entendía, que era joven. Pero después la llevamos a comer a mamá y se quebró hecha pelota porque la otra le hablaba de amor. Eso lógicamente tampoco me gustó a mí, a mi hija, ni a la familia, no le gustó a nadie", sentenció el hijo de María Rosa Fugazot.

"Yo la entiendo, lo que nunca entendí fue la palabra amor, eso me rompió las pelot... pero tampoco hubo un enojo. Cuando tuve oportunidad, que se terminó esa relación, le dije: Belén, lo que hiciste mal fue esto", dejó en claro sobre la nueva relación iniciada por Giménez.

Y destacó el amor que unió a Belén con René Bertrand durante años y cómo lo cuidó hasta el último día: "La relación de mi hermano y de Belén va a ser un ejemplo para quienes los hayan conocido. La mujer de mi hermano es la mujer de mi hermano, así que listo".

El enojo de María Rosa Fugazot con Belén Giménez por su nuevo romance

Tras la nota a Javier Caumont, Adrián Pallares indicó que María Rosa Fugazot "no vio con buenos ojos que Belén haya presentado un nuevo novio cuando lo presentó. Hay versiones encontradas de cuánto hace que ella tenía el vínculo con su pareja, una cosa que tal vez a la familia no le habría gustado. Hay ruidos dando vueltas".

En ese sentido, el conductor remarcó que la noticia de la nueva relación que inició Belén Giménez no cayó para nada bien en la destacada actriz.

"Confirma (Caumont) que en el verano Belén le contó a María Rosa que se enamoró pero la palabra amor tanto a María Rosa como a Javier a los dos les llegó. María Rosa se llevó ese dolor a la tumba, ella no lo dijo ni lo manifestó, pero por lo que nosotros nos llega a María Rosa eso fue algo que le dolió muchísimo", cerró Pallares.