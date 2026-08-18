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El fuerte descargo de Cande Ruggeri tras la acusación de Flor Vigna de haberse metido en la cama de Nico Occhiato

La acusación de Flor Vigna contra Cande Ruggeri, de haber intentado secudir a su entonces novio, generó una enormoe repercusión y la modelo no se quedó callada. En redes, hizo un contundente descargo para responderle a la cantante.

18 ago 2026, 15:44
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El fuerte descargo de Cande Ruggeri tras la acusación de Flor Vigna de haberse metido en la cama de Nico Occhiato

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El fuerte descargo de Cande Ruggeri tras la acusación de Flor Vigna de haberse metido en la cama de Nico Occhiato

Por estas horas, Cande Ruggeri quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que Flor Vigna reflotara una anécdota del pasado y la vinculara con Nico Occhiato, a quien, según su versión, la influencer habría intentado seducir cuando él todavía estaba en pareja con la cantante.

Las declaraciones de Vigna en el reality mexicano La Casa de los Famosos rápidamente generaron una enorme repercusión en redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios sobre aquella situación. Frente a la cantidad de versiones que comenzaron a circular, Cande Ruggeri decidió salir públicamente a aclarar lo sucedido y compartir su propia versión de los hechos.

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A través de sus historias de Instagram, la influencer realizó un contundente descargo y dejó en claro que, según ella, gran parte de lo que se estaba diciendo no se correspondía con lo que realmente había ocurrido.Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así, expresó Cande, quien además explicó los motivos que la llevaron a hablar públicamente después de varios años. En ese sentido, señaló que necesitaba realizar la aclaración principalmente por respeto a sus seres queridos.

La hija del histórico futbolista Oscar Ruggeri fue tajante al referirse a la acusación realizada por Flor Vigna y negó de manera categórica haber tenido ese tipo de intención con Nico Occhiato.Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así, sostuvo la influencer, dejando clara su postura frente a la versión que instaló la ex Combate desde la televisión mexicana.

Luego, Cande Ruggeri brindó algunos detalles sobre el viaje en el que habría ocurrido el episodio mencionado y explicó cómo estaba distribuido el alojamiento durante aquella ocasión. “Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela, afirmó.

De esta manera, la influencer buscó desmentir la interpretación que se hizo de aquella situación y rechazó por completo la versión que comenzó a difundirse después de las declaraciones de Flor Vigna.Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo, remarcó Cande, visiblemente molesta por las repercusiones que tuvo el tema.

Además, la influencer cuestionó los titulares y comentarios que aparecieron a partir de la polémica y aseguró que se sintió injustamente señalada por una situación que, según su relato, no sucedió de la manera en que se está contando.Dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco, manifestó.

Finalmente, Cande Ruggeri buscó ponerle un cierre a la controversia y recordó que se trata de una historia ocurridahace muchísimo tiempo atrás”. Según explicó, su intención al hablar fue simplemente aclarar lo sucedido y evitar que continuaran circulando versiones que considera falsas.

Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija, concluyó la influencer, quien decidió así romper el silencio frente a la acusación que volvió a instalarse y que la dejó en el centro de la escena.

Cuál fue la acusación que Flor Vigna hizo sobre Cande Ruggeri

Una vieja anécdota volvió a generar repercusión luego de que Flor Vigna recordara un particular episodio relacionado con Cande Ruggeri y Nico Occhiato, durante una de sus apariciones en La Casa de los Famosos México.

En uno de los videos que comenzó a circular en redes sociales, la cantante contó que, mientras estaba en pareja con Occhiato, él le habría relatado una situación ocurrida durante un viaje a Disney. El conductor había participado de una experiencia organizada por una empresa de quinceañeras junto a Cande Ruggeri, quien en aquel entonces mantenía un trato cordial con Vigna.

Según la versión que recibió de su novio, la modelo habría intentado acercarse sentimentalmente a él durante el viaje. Flor incluso reconstruyó parte de la conversación que tuvieron a su regreso: "Y cuando vuelve él me dice: 'Te voy a decir algo pero no seas tan bolud* de decirle. Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo ¿ya fue no?'".

La artista recordó además que, poco después, volvió a coincidir con Ruggeri en una acción publicitaria de un yogurt. En aquel momento, junto a Occhiato, tenían un particular apodo para la modelo a raíz de lo sucedido. "A las dos semanas me toca la acción de un yogurt y fuimos las dos... con mi novio le decíamos 'la merecedora'... Siempre me quedé con las ganas de decirle", contó.

Finalmente, Vigna se dirigió directamente a la hija de Oscar Ruggeri: "Así que Cande Ruggeri si me estás viendo, sé que te quisiste tirar a mi novio en ese entonces".

De todos modos, aclaró que, según lo que le había contado Nico Occhiato, no habría ocurrido nada entre ellos. "Según mi novio no pasó nada, nos queríamos mucho...", explicó, antes de definir aquel vínculo como "un noviazgo muy lindo".

     

 

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