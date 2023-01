Majo Martino abandonó la obra en Carlos Paz y fue operada de urgencia

"Mi médico se iba de vacaciones y yo prefería que lo hiciera él, y me vine para Buenos Aires", aclaró que fue la razón por la que tuvo que abandonar la temporada y volver a Capital.

Luego señaló: "Si Dios quiere la semana que viene vuelvo para la obra. Apenas cicatrice bien regreso, porque en la obra tengo movimientos, cambios de vestuario y demás. Tengo planeado volver la semana que viene".

La pareja de Locho Loccisano se mostró positiva, dice "estar todo bien" y que los nódulos eran benignos.

Majo Martino habló de su bisexualidad: "Fue una linda experiencia"

En medio del gran momento que pasa en pareja con Locho Loccisano, amor que nació en el reality El hotel de los famosos, Majo Martino recordó su experiencia amorosa con otra mujer.

Fue en su visita al ciclo PH Podemos Hablar, donde la periodista contó que tuvo una historia con una mujer e hizo referencia a cómo se la juzgó.

“¿Alguna vez fuiste juzgada por algo que hiciste o dijiste y te arrepentiste?”, le consultó Martina de Gran Hermano 2022 a la morocha. Y respondió: “Sí, me juzgaban de una mala manera con el tema de la bisexualidad, se me señalaba”.

“¿Sos bisexual?”, le preguntó la ex participante del reality de Telefe, y la panelista expresó: “Me ha gustado una mujer, sí, fue una linda experiencia, he tenido una historia con una mujer”.

“Hoy estoy de novia con un chico que lo amo, Lucas Locho te amo”, explicó Majo Martino.

Y fundamentó sobre el amor: “Cuando me gusta alguien, me gusta una persona y no su sexo en sí. Cuando uno está enamorado, no me atrae ningún otro hombre ni ninguna otra mujer”.