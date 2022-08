Majo Martino explicó por qué no se muestra con Locho Loccisano en las redes

Sin embargo. Majo desmintió todo en Mañanísima, Ciudad Magazine, y explicó por qué no publican fotos juntos en las redes sociales.

“No se dio. Yo creo que cada uno está en la suya. Instagram es parte de la vida y en un punto también es un negocio, es laburo”, dijo.

“Sí, seguimos juntos. Dormimos juntos noche por medio”, reveló la morocha y agregó: “Todavía no decimos que somos novios. Todavía no tenemos el título, igual me parece una ridiculez que nos asuste tanto esa palabra. Lo digo por mí, por él, pero yo creo que es porque queremos disfrutar todo lo que es el primer momento”.

Y, explicó un poco su temple actual por el vínculo de apenas dos meses: “He sufrido por amor. Hace mucho tiempo que no estoy en pareja. Sí he tenido mis cosas, pero en pareja no estoy desde hace mucho tiempo y cuando estás en una relación obviamente aparecen los miedos. No es simple”.

Kate Rodríguez hizo una tremenda declaración sobre el romance entre Locho Loccisano y Majo Martino

Pocos días han pasado desde que finalizó El hotel de los famosos, y el reality sigue dando de qué hablar. Esta vez fue el turno de Kate Rodríguez, quien siempre polémica con sus de declaraciones se refirió al romance de sus ex compañeros Locho Loccisano y Majo Martino, y no se guardó nada.

Sin pelos en la lengua, en una charla durante su paso por Mañanísima lanzó, picante, “No les creo. vos sabés que todo eso se puede montar” y agregó “están chiflados. Están enamorados, pero de otra cosa. De la cámara, de la prensa, de que se hable del romance”.

La ex participante de El hotel de los famosos, que ya se había enfrentado a sus ex compañeros el Chanchi Estévez y Martín Salwe, dijo convencida respecto al romance de Locho y Majo: “Pampito, yo sé que es tu amiga. ¡Eso es mentira!”.

Quién también dio su punto de vista fue la conductora del ciclo, Carmen Barbieri, quien lanzó una picante frase: “Ese enamoramiento lo tienen muchas parejas que se juntan y el amor es por la cámara, por la tapa de la revista. Ojo, que hay muchas parejas así”, reflexionó.