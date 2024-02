Majo Martino habló de más e incineró a Susana Giménez con Facundo Moyano

“Mirame a mí, tengo los brazos adelante como protegiéndome. ¡Esto es traición!”, se excusó Majo Martino al hablar de las imágenes en las que estaba junto a Facundo Moyano. “¿No te gusta ni un poco?”, le preguntó su compañero Diego Ramos, y la panelista respondió: “No, chicos, la verdad que no”.

“Él (Moyano) me dijo que te pregunte si solo hay buena onda entre ustedes o si hay algo más”, le consultó Lucas Bertero. Y la panelista explicó: “No creo que él sea mi hombre, hay buena onda pero nada más”.

Ahí, al intentar dar más detalles, Majo mencionó sin querer a nada más y nada menos que Susana Giménez: “Hay buena onda porque hace unos días fuimos a comer con él y Connie Ansaldi y quedó todo re bien. Me contó de su romance con Susana...”. Y al instante se dio cuenta de lo que decía y aclaró: “Con Nicole, perdón, y un montón de cosas más”.

Cabe recordar que Facundo Moyano días antes contó en el ciclo que conduce Carmen Barbieri el contacto que tuvo con Susana al saludarla por su cumpleaños 80: "Le mandé un mensaje por el cumpleaños. Siempre fuimos amigos, es una gran mujer, para mí es la número uno", reconoció el ex de Eva Bargiela.

susana facundo moyano.jpg

La reveladora frase de Facundo Moyano sobre el supuesto romance con Susana Giménez

En diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima, Facundo Moyano se animó a responder sobre un viejo rumor, que indicaba que él había tenido un amorío con la diva de los teléfonos, Susana Giménez.

El referente del peronismo fue contundente al hablar de su vínculo con la figura de Telefe. “¿Llamaste a Susana para el cumpleaños?”, le preguntó la conductora de El Trece. “Le escribí, le mandé un mensaje”,contestó el secretario adjunto del gremio de los trabajadores del peaje.

“Divino, yo estaba contenta en su momento, decía ‘qué linda pareja hacen’ cuando estaban haciendo que eran novios”, advirtió Carmen, esperando una confirmación o una desmentida de parte del invitado.

“Éramos amigos, siempre lo fuimos. Es una gran mujer Susana. Lo dije en el programa de Mirtha, para mí ella es la número uno”, reveló Facundo Moyano sobre su relación con la diva de los teléfonos.

Al finalizar, el referente del peronismo recordó que fue Moria quien le presentó a Susana. "Yo estaba cenando con un empresario, nos invitó a cenar a un restaurante y estaba Susana ahí. Cuando me estaba yendo, Moria me dice ‘Facundo, vení' y ahí me la presentó”, detalló.