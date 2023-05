Majo Martino, víctima de un robo en la cena de gala de la Cruz Roja: "¡Tengo a la chorra en imágenes!"

La periodista contó lo sucedido con mucha bronca a través de su cuenta de Twitter: "Pueden creer que me robaron la cartera en la gala de la Cruz Roja en el hotel Alvear?", lanzó.

"Sigo mirando cámaras en el Alvear menos mal que estoy con Sherlock @LochoLoccisano", agregó en otro mensaje, en plena búsqueda de quién se había llevado su cartera.

Y luego confirmó: "¡Tengo a la chorra en imágenes! Era una invitada a la gala. Fue al baño, se encontró c mi cartera, se la llevo y se fue directamente a la calle! Eso sí, se fumó un pucho en la vereda".

"¡La descarada salió con dos carteras! colgando, la mía y la de ella!!! Con la mía se hizo la noche", finalizó indignada.

La tajante postura de Majo Martino tras la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino, su ex compañero en El hotel de los famosos 2

Flor Moyano realizó una dura denuncia contra su ex compañero de El hotel de los famosos 2, Juan Martino. La influencer aseguró que sufrió acoso sexual de parte del actor y modelo.

La hermana del ex participante del reality de El Trece, Majo Martino, habló en Intrusos, América Tv, sobre este escándalo, que sacudió a todos los programas de espectáculos.

Majo remarcó que el asunto ya están en manos de los letrados de Juan. "Que hablen los abogados, que ellos van a entender todo mejor", enfatizó.

La periodista reveló que su hermano le pidió que se mantenga al margen, pero ella no puede ser imparcial. "Mi hermano me dice: 'no te metas'. Es todo muy injusto, pero que la Justicia hable y se esclarezcan las cosas", sostuvo.

En el ciclo de América TV también consultaron al novio de Majo, Locho Loccisano, que evitó involucrarse en el tema. "Me siento en una situación particular porque Flor es mi amiga y Juanma, mi cuñado. Hay que ser delicado con lo que uno habla. No sé lo que pasó y Flor nunca me contó nada", concluyó.