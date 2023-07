Maju Lozano habló de su sorpresiva renuncia a Todas las tardes y fue terminante

"Para mí Todas las tarde ha sido la escuela más grande del mundo... es mi programa y fue la oportunidad de hacer mi programa, pero me parece que las cosas tienen un ciclo y me parece que está bueno retirarse a tiempo", remarcó serena y con una sonrisa en su rostro.

Ante la consulta del cronista sobre si tuvo que ver el cambio de formato del programa que se endureció en los temas abordados, Maju aseguró que no fue tan así, dado que "Ya lo sabía desde desde fines del año pasado se sabía que con el cambio de horario, al estar pegador al noticiero, iba a venir algo así".

Asimismo, sumó: "Pero yo no lo vivo como un drama para nada, porque fueron años hermosos y un programa que hizo siete temporadas al aire... es un lujo en este momento".

Con relación a si hay algún otro proyecto, Lozano deslizó entre risas que "Siempre hay cosas lindas". Al tiempo que ante la consulta de si es en el mismo canal, Maju negó con la cabeza y reveló que "hace un montón de tiempo" hay en danza otra propuesta laboral.

Por último, cerró tajante sobre su salida de Todas las tardes: "Para mí es como una tranquilidad y no es un duelo, fueron muchos meses que venía pensando que ya era tiempo de terminar esta etapa".

Ángel de Brito anunció la renuncia de una famosa conductora: los motivos

Anoche, durante la emisión de LAM (América Tv), Ángel de Brito reveló la renuncia de una famosa conductora, tal como lo había adelantado en sus redes sociales.

“Otro tema del día que me sorprendió es la renuncia de una conductora muy famosa, muy reconocida. Es su séptimo año de programa, y renunció hoy, lunes”, comenzó contando el periodista en vivo y destacó: “Termina a fin de mes, no termina abruptamente, ni se va a ir mal cuando lo haga”.

“Estoy hablando de Maju Lozano que renunció a su programa de Canal 9. Lamentablemente el canal está pasando un momento difícil de crisis económica, problemas en los pagos de sueldo y otras internas qué hay dentro”, indicó el conductor en referencia al programa Todas las Tardes.

Sin embargo, a pesar de la aclaración, Ángel explicó que los motivos de la decisión de Maju no estaban relacionados a lo económico. "Me contaron que estaba incómoda por el cambio de estilo del programa", aseguró.

“Policiales muy fuertes, tiroteos, abusos y todo lo que se imaginen. Muy crudo, muy fuerte. El miércoles, por ejemplo, Maju se descompuso al aire y no pudo terminar de leer un PNT. La tuvieron que ayudar porque se conmocionó por el tema que estaban tratando y jueves y viernes no fue", detalló de Brito.

"Como eso, parece que es una línea que le marcaron del canal y de la productora, siente que no es para ella. No se que dirá porque no hablé con ella, pero me contaron eso del canal y por eso da un paso al costado", cerró.