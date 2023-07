Maju Lozano sorprendió al aire con su revelación en su último programa: "Fui diagnosticada..."

Y luego explicó por qué, desde el 2022, empezó a sentir que tenía que dar un paso al costado: "Soy una persona extremadamente sensible y muchos de los temas que pasaron por Todas las tardes me estaban afectando demasiado y llevando puesta. Me estaban llevando hacia un lugar que yo no quiero recorrer y que no me siento identificada. A mí me gusta hacer humor, siento que ya no estaba siendo feliz”.

En este contexto, Maju se quebró al mencionar que, desde hace años, está buscando respuestas para entenderse mejor a sí misma. “Hace un tiempo muy largo vengo transitando un momento personal. No quiero llorar porque no es algo triste, es algo que gracias a Dios trajo mucho alivio a mi vida, a la de mis amigos y mi familia”, sigiuió.

“En un momento pensé que era adoptada. Desde que era muy chica sentí que era un mundo en el que yo no pertenecía, que no había grupos en los que yo me identificaba. Me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, no poder comer frutillas, no poder comer arándanos, no poder ponerme ropa roja”, agregó.

En esa búsqueda, Maju descubrió una información, que cambió su vida para siempre: "El 5 de mayo es el día de mi nuevo cumpleaños como me dijo mi terapeuta. Tuve el gran alivio porque para mí solo fue felicidad, alivio y entendimiento comprender que todo esto que venía sintiendo tenía una explicación”.

Y cerró: "Fui diagnosticada de autista. Soy autista. Para mí fue volver a nacer, reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había. No quiero explicar el autismo, es algo que todavía estoy aprendiendo. Me parece que lo más importante es que ya no estoy más rota, siempre me sentí una persona rota”.

Maju Lozano.jpg

Se definió quién será la conductora de Todas las tardes tras la renuncia de Maju lozano

Luego de conocerse la renuncia de Maju Lozano a la conducción del magazine Todas las Tardes (El Nueve), el programa finalmente definió quién estará a cargo durante los próximos días.

Si bien la producción no cerró su búsqueda de figuras, a partir del lunes 31 de julio la conducción estará a cargo de Nara Ferragut, y será de manera provisoria.

De esta forma, la actual conductora de Nara que Ver (El Nueve) permanecerá al frente del programa durante una semana y luego se definirá a otra figura para el resto de la temporada.

"Me contaron que estaba incómoda por el cambio de estilo del programa. Policiales muy fuertes, tiroteos, abusos y todo lo que se imaginen. Muy crudo y muy fuerte", había informado Ángel de Brito en LAM (América) sobre los motivos que llevaron a Maju a hacerse un paso al costado.