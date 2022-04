Malena Pichot habló de sus tuits sobre el feminismo, ¿criticó a La China Suárez?

"De los desalmadxs que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan", siguió enfurecida. Y en uno de los pasajes del mismo, expresó: "Los primerxs que lamentan cuando alguien se mata porque le hacen bullying, hacen lo mismo y peor".

"Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda SIN su consentimiento. Son el MAL", cerró contundente La China Suárez, quien perdió marcas que la tenían contratada tras el Wandagate.

Malena Pichot, ¿contra La China Suárez?

Tras este mensaje de la actriz, Malena Pichot lanzó una serie de tuits muy fuertes hablando del feminismo y donde le habría apuntado a la actriz sin nombrarla.

“Cuando el mundo de lujos y fantasía completamente opuesto a cualquier idea de empatía y conciencia social explota por las aires, qué convenientes son todas las consignas feministas que jamás en su vida habían pronunciado frente a sus millones de seguidores”, escribió Pichot en su cuenta de Twitter y sus seguidores lo asociaron a una respuesta a la actriz.

Y añadió: "¿Por qué carajo el colectivo feminista no defiende a esta mina que se cagó toda su vida en el colectivo feminista, sus consignas, la ley del aborto y cualquier tema que tenga que ver con algo relativo a la justicia social? ¿Por qué son tan conchudas las feministas?”.

“Quizás algunos pensaran que mi feminismo es selectivo y me gustaría aclarar esto. ABSOLUTAMENTE”, cerró Malena.

Lo cierto es que en diálogo con el programa Momento D, El Trece, Malena Pichot fue consultada por este tema y aclaró si efectivamente sus mensajes en Twitter tenían como apuntada a La China Suárez tras su polémico descargo.

“Los tweets no eran para nadie en particular sino que eran dirigidos a las celebridades en general que utilizan el feminismo cuando les conviene. Me han adjudicado que era para la China y la verdad que no, pero entiendo que aplica”, señaló la actriz y humorista.

Y cuando le preguntaron si consideraba a Suárez feminista, explicó: “De ninguna manera voy a juzgarla porque si yo tuviese su belleza y su fama quizás destruiría naciones directamente. No sé si es feminista o no, le tendríamos que preguntar a ella, yo supongo que sí”.

“Se le reclama al feminismo como si fuera una entidad, entonces me daba risa que pidan que el feminismo resuelva cosas cuando es un sistema de ideas, no es un ente regulador de escándalos televisivos”, continuó Pichot.

Y cerró sobre su postura: “Yo defiendo a la gente que me cae bien básicamente pero en la vida. El feminismo no es para defender personas que tienen escándalos en la tele, no está para eso me parece”.