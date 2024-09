Malena reconoció su jugada y apuntó contra Aixa en Survivor Expedición Robinson: "Me siento una traidora"

Y remarcó: "A Aixa (Legarreta) -el interés amoroso de Francisco- no la puedo mirar todavía mucho. Siento que le saqué... yo en su lugar estaría llorando igual que ella y le hice algo que a mí no me hubiese gustado que me hagan".

"Pero a su vez me consuelo y digo 'a mí estos hijos de p... me sacaron a Fio (Fraccaro) que era mi hermana acá adentro'. Entonces, estamos a mano", opinó la rubia.

Por otro lado, Malena, Eugenia Propedo y Martina Musillo criticaron la forma de jugar de Aixa y su relación con Francisco. "Nunca pensé que tenía sentimientos. Nunca pensé que se iba a poner tan mal porque se vaya Fran. No me imaginé que lo quería tanto. La veía como más seca a ella. Siento que se veía en la final con él", observó Martina en una charla con las chicas.

"Llora porque se da cuenta de que tal vez llegó hasta acá por Fran", sumó Eugenia filosa.

Mauro aniquiló a Goldi tras su salida de Survivor Expedición Robinson: "Es la jugada más tonta que vi"

En Survivor Expedición Robinson (Telefe), el participante Mauro Guarnieri apuntó contra el último eliminado del reality, Juan Pablo Goldi, y demostró no tener remordimientos tras su dura estrategia.

"Goldi, si estás viendo, perdiste por todos lados, tu juego social te terminó echando y está más que merecido que estés afuera", aseguró Mauro en su entrevista individual.

Luego, en una charla con su confidente Eugenia Propedo, empezó a preguntarse por el ídolo de inmunidad. "Si lo vuelven a poner el ídolo lo tenía él y si no lo ponen... alguien está mintiendo", dijo la ingeniera. "Ojalá que lo haya tenido Goldi y lo vuelvan a esconder para encontrarlo, sería magnífico", acotó Mauro esperanzado.

"La jugada de Goldi de ir a una tienda y si de verdad se comió un cheesecake y no trajo nada a la tribu es una jugada muy estúpida. Vas a sospechar si vos vas a una tienda y venís sin nada en las manos y los otros dos vienen con algo... algo agarraste. Si se comió el cheesecake es la jugada más tonta que vi en mi vida", se refirió Mauro al premio del último desafío donde el cordobés eligió la caja sorpresa que tenía el ídolo de inmunidad.

"No moverse y sacar el ídolo, si lo tenía, es el movimiento más estúpido que vi en este programa", dijo durísimo sobre la jugada de Goldi en el Concejo Tribal durante su entrevista individual.