Goldi habló de la terrible traición que sufrió en Survivor Expedición Robinson: "Me hicieron sentir muy mal"

"Salí llorando en serio por lo mal que iba a quedar en la tele", expresó.

En otra parte de la entrevista, el ex Gran Hermano le consultó a Goldi por qué creía que sus compañeros lo votaron. "Yo creo que me sacaron porque jugaba bien, en los juegos físicos, y me sacaron también porque no los aguantaba más", consideró.

También reflexionó: "Yo siempre dije que era medio peligroso jugar como líder. La verdad es que tengo una personalidad fuerte, así que me costó un poco no ponerme en ese lugar. Se dieron las cosas así, uno no lo planea".

Este martes, en Survivor Expedición Robinson (Telefe), un participante tuvo que abandonar la isla al convertirse en el más votado en el Concejo Tribal.

Para sorpresa de muchos televidentes, Juan Pablo Goldi quedó eliminado de la competencia tras recibir siete votos. Aunque podría haber evitado este resultado, ya que tenía en su poder el ídolo de inmunidad, el jugador confió demasiado en las palabras de sus compañeros.

El excampamento Sur le tendió una trampa, tejió una estrategia a sus espaldas y le hizo creer que no lo votaría. Desde hace días, los jugadores venían pensando en sacarlo del juego por considerarlo fuerte.

El cordobés, que fue muy ingenuo, supuso que su grupo continuaría votando al excampamento rojo y pensó que todos irían por Juanchi Busilachi.

"Uno confía en las personas y no sale cómo esperaba, pensé que me iban a avisar", expresó Goldi antes de irse. "Ha cambiado el rumbo del programa, ya nadie puede confiar en nadie después de esto, y espero que se den cuenta de que es un juego de traiciones", señaló el conductor Marley.

Por último, en la entrevista individual, Goldi rompió en llanto y reflexionó: "Habría jugado ese ídolo que tenía en la mochila, si hubiese tenido algún indicio de que no íbamos a seguir los planes, creí que alguno de los chicos me iba a avisar o Mauro (Guarnieri)".