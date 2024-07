Malvina, la exparticipante de Survivor, se quebró y pidió disculpas por sus comentarios transfóbicos

"Lamentablemente me arruinó toda la experiencia que había tenido...", dijo con la voz entrecortada y entre lágrimas agregó: "Fue tan linda la experiencia en Survivor y arruinarla con un comentario horrible, me dolió tanto. Me sentí tan avergonzada, tan mala gente y yo no soy eso".

"Eso es lo que más me dolía, porque yo no pienso así, yo no siento eso, y dije algo que hirió a una compañera y hay muchas personas que se sienten identificadas como ella", sostuvo.

Y continuó: "Realmente lo que más me dolió fue eso, que yo no soy así, porque si fuera así lo pelearía y seguiría discutiéndolo. Y lo traería y seguiría yendo al frente. Yo no soy así, yo te respeto y quiero que me respetés porque yo merezco también el mismo respeto".

"Si me equivoqué pedí disculpas y ya. No sé cómo pedir disculpas porque me hace sentir realmente tan mal. Y me hace sentir mal porque he hecho sentir mal. A veces uno cree que lo más doloroso es el daño que te hacen y es más doloroso hacer daño. No sé cómo hay gente que lo hace y no se hace cargo y anda por la vida fresco. No lo entiendo", reflexionó Malvina.

Ahí, intervino Nacho, quien trató de consolarla, y opinó: "Todos somos humanos, todos tenemos errores. Pocas personas entienden lo que es arrastrar el cansacio de una competencia, que estás pensando solamente en eso".

"Nada justifica, pero hay que ponerse en el lugar del otro y decir 'se me pasó esto por la cabeza, lo dije' y está bueno que aclares que no es lo que vos pensabas, no es lo que vos sentís. Todos tenemos dichos inadecuados", cerró Castañares.

El repudiable comentario de Malvina sobre la identidad sexual de Inés en Survivor Expedición Robinson

En medio de un desafío en Survivor Expedición Robinson (Telefe), la participante Malvina Ramírez hizo un repudiable comentario sobre la identidad sexual de Inés Lucero.

Resulta que ambos campamentos tuvieron que armar un rompecabezas y para hacerlo debían trasladar las piezas que estaban flotando en el mar.

La directora de escuela rural, de 51 años, entonces comentó sobre la jugadora trans: "Los chicos decían ‘las chicas llevaban de a uno’. La chica que es trans, Inés, y bueno... es trans, convengamos. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene la fuerza de un hombre, de un varón".

Y agregó polémica: "Si yo me visto de hombre, tengo la sensibilidad de una mujer por más que me las dé de hombrecito. Es una realidad”.

Inés Lucero tiene 30 años, es de Río Grande, Tierra del Fuego, pero vive en el barrio porteño de Recoleta. Durante su presentación dentro del reality, dijo: “En Buenos Aires me fui dando cuenta de que no era yo.