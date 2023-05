Pampita le respondió a Mar Tarrés tras la polémica del hospital veterinario: "No tenés códigos"

Embed

"Me gusta investigar, ver de qué se trata, tiene que ser una causa que le voy a dedicar tiempo, atención, que puedo saber que las cosas son de cierta manera, como a mí me gusta que sean. En general no pongo mi firma en casi nada, porque yo tengo mis propias causas que llevo adelante", detalló la modelo en una nota del ciclo conducido por Ángel de Brito.

“Cuando organizo eventos, llamo a toda la gente que conozco y a los que no conozco, y muchísimos más de la mitad me dicen ‘no puedo’. Para mí es suficiente, no se me ocurre pedirles explicaciones. Uno no obliga a la gente a hacer las cosas. No se va por ese lado, es no tener códigos hacer las cosas así”, continuó.

En otra parte de la nota, Pampita contó que conocidos suyos le habían advertido sobre Tarrés. “Me empezaron a escribir mis amigas y entonces le escribí a ella y le dije ‘no tenés códigos, no entiendo nada’. Como vi que lo dejó, le contesté directamente por el Instagram”, dijo.

“Cuando empezaron a pasar las horas, un montón de famosos me dijeron ‘¿no la conocés a esta chica? ¿Para qué le respondiste?’. Caí como una ilusa. Usó eso para aparecer en todas partes; si no, no se entiende por qué haría una cosa así”, concluyó.

Mar Tarrés abandonó furiosa una entrevista en vivo tras el escándalo con Pampita: "¡Se terminó la nota!"

La semana pasada estalló una gran polémica vía redes que nadie esperaba: Carolina Pampita Ardohain disparó furiosa contra Mar Tarrés, luego de que la modelo plus size publique una conversación privada entre ambas.

La influencer le pidió una colaboración a la modelo para que firme una petición para que su proyecto de lograr que el gobierno de Córdoba realice una clínica veterinaria estatal. Ante su negativa, Mar publicó la respuesta privada que le dio Pampita y se desató el escándalo.

En este sentido, Mar Tarrés abandonó de manera abrupta un móvil en vivo para el ciclo La tarde del 9, molesta por las preguntas de los panelistas sobre el tema.

“¿Qué pensaste que iba a hacer Pampita, que no te iba a contestar? ¿Era tu objetivo sacarla de las casillas?”, le consultó la periodista Ana Laura Román.

A lo que Tarrés explicó: “Yo hace dos años que estoy alejada de los medios, no busco fama”. Luego, ante la explicación de la influencer, el panelista Sebastián Manzoni expresó: “Te escucho hablar y parece que fueras la dueña de la moralidad. Te falta respetar las decisiones personales de cada persona. Si pampita te quiso contestar eso, es decisión de ella o de cualquiera que no te quiera contestar. ¿Por qué tenés que ponerte con esa supremacía de moralidad?”.

Y ahí la modelo plus size dijo antes de retirarse de la entrevista muy enojada: “Por eso le pedí disculpas a Pampita. No me creo la dueña de la moralidad de nadie, y por eso le estaba contestando a Ana Laura qué fue lo que sentí en el momento. Te estaba contando eso, no cambies las cosas para meter un puter… más. Estoy acá para hablar de un hospital público veterinario. ¿A vos, flaco, te interesa o no te interesa? Si no, se terminó la nota, que me tengo que ir. Tomi Dente te amo”.