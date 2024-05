Marcela Baños se refirió a la violencia de Furia en Gran hermano: "Si hubiese sido un hombre..."

"Si hubiese sido un hombre lo echaban, lo cancelaban y hoy estábamos todos apuntándolo de arriba a abajo", aseguró Baños en el ciclo conducido por Flor de la V.

"Mirá el tamaño de uno y de otra, no es comparable", defendió Laura Ubfal a Furia.

Inmediatamente, la conductora se preguntó: "Vos estás adentro de Gran Hermano, Trezeguet, Ceferino siempre hablan de juego... Como es juego, a todas las personas de adentro les convienen que Furia se vaya, pero si uno juega y tiene contacto físico se debería ir... ¿por qué nadie dice nada del contacto físico? Eso me llama la atención"

"Porque prefieren que se expongan, para eso picantean. ¿Por qué Coty la picanteó a Furia?", le respondió Ubfal.

Más adelante, Baños volvió a remarcar: "Si lo hubiera hecho un hombre hubiera sido totalmente distinto. Si lo hubiera hecho Bauti hoy lo estaríamos matando que es hombre...". "Por supuesto, no tiene nada que ver. Bauti no lo hubiera hecho, no vale la comparación. Tratá de analizar esto", le contestó la panelista de Gran Hermano.

"Ayer Santi (del Moro) dijo 'la casa es todo'. No, las personas son todo. Preservar la salud de todos. Hay una violencia que no está buena. No hay un stop. Vale todo", cerró Baños enojada por el desborde en el programa.

La tremenda sanción que recibió Furia tras la violenta pelea que tuvo con Mauro en Gran Hermano

Luego de que Juliana 'Furia' Scaglione volviera a maltratar e insultar a su ¿pareja? Mauro D'Alessio, Gran Hermano habló este domingo con la tatuada y le comunicó una tremenda sanción que durará, si es que ella continúa, hasta el final del reality.

Ni bien comenzó la gala de eliminación, el conductor Santiago del Moro adelantó que Furia recibiría una sanción. Inmediatamente el 'Big' llamó a todos los participantes para que se reunieran en el living de la casa más famosa del país.

“Yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intente resolverlos cruzando ciertos límites. Saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen. En mi casa no hay censura de ningún tipo. Lo que sucedió hoy con relación al conflicto de Juliana y Mauro, significa para mí una gravísima falta”, comenzó diciendo el ojo que todo lo ve.

Acto seguido, le anunció a la rapada: "Juliana, vas a estar siempre nominada desde este momento hasta el final de tu estadía en la casa. Nunca vas a ser poder ser salvada por el líder, aunque sí voy a permitir que jueges en las pruebas de liderazgo. Si las ganás, podés subir y bajar compañeros, pero nunca salir de placa".