Marcela Tauro confesó que está rehaciendo su vida sentimental y reveló con quién se habla

“¿Estás saliendo con alguien? Nos va a decir la primicia”, le dijo Guido a la periodista mientras transmitía ese momento en vivo desde su cuenta de Instagram.

Embed

Y Marcela Tauro le confesó: "No, estoy soltera. Es una etapa para estar sola con el dinero”. Y el conductor quiso saber: “Okey... ¿Te estás hablando con alguien o no?”.

Y la panelista comentó: “Con el dinero me hablo (Se ríe)". Y luego admitió: "Sí, hablar me hablo con medio país. Con alguien que vos conoces mucho”.

“¿Te estás hablando con alguien que conozco mucho?”, le repreguntó Kaczka. Y Marcela Tauro confesó que "es conductor, no actor. Y hay un político también”, lo que causó la sorpresa de todos los integrantes del programa.

La periodista reconoció así que ya dejó atrás los años de novia junto a Martín y de a poco comienza a rehacer su vida sentimental.

marcela tauro martin bisio.jpg

Marcela Tauro explicó los motivos de su separación de Martín Bisio

"Me separe de Martín y bueno se quedaron helados y lo digo por que va a salir en algún momento", indicó Marcela Tauro desde el ciclo radial que conduce Guido Kaczka por LA 100.

"Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando. No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío...", continuó la periodista.

Marcela conoció a su pareja a través de amigos en común que los presentaron y destacó que el amor no se terminó. Sin embargo, explicó que ambos buscan caminos diferentes.

"Tenemos distintas formas de ver la vida en este momento. No hubo terceros en discordia ni nada", aclaró.

"Hay amor, y es más difícil separarse cuando hay amor. Pero en este momento queremos cosas diferentes", agregó y entonces el conductor Guido Kaczka reflexionó: “Bueno eso pasa en muchas separaciones, que cambia de forma el cariño y empieza a ser otro vínculo".

"Claro, y no lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que quiere", cerró Marcela Tauro.