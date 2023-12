Marcela Tauro dio la noticia más inesperada sobre su relación con Martín Bisio

Embed

Y Marcela reconoció: "Nunca nos alejamos, así que estoy, no sé cómo definirlo. Viajé el fin de semana con mi hijo y él. Estoy contenta".

"Las fiestas no sé qué voy a hacer porque son especiales. Estoy invitada para pasarla con su familia pero no sé", explicó Tauro.

Y reconoció: "Me apuré para anunciarlo (la separación) y después murió mi mamá al otro día y estuve una semana en la casa de él con el perro".

"Fueron casi ocho años, siempre va a estar en mi vida", cerró emocionada la periodista.

marcela tauro.jpg

Marcela Tauro anunció su separación tras siete años junto a Martín Bisio y explicó los motivos

La periodista Marcela Tauro anunció en su programa de radio No está todo dicho, La 100, su separación de Martín Bisio tras 7 años juntos.

Si bien la periodista aseguró que le costó encontrar la forma de dar la noticia, finalmente se sintió segura de comunicarlo y expresó: “En la tanda les dije, me separé de Martín y bueno se quedaron helados y lo digo por que va a salir en algún momento".

"Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando. No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío...", continuó.

Marcela conoció a su pareja a través de amigos en común que los presentaron y destacó que el amor no se terminó. Sin embargo, explicó que ambos buscan caminos diferentes.

"Tenemos distintas formas de ver la vida en este momento. No hubo terceros en discordia ni nada", aclaró.

"Hay amor, y es más difícil separarse cuando hay amor. Pero en este momento queremos cosas diferentes", agregó, y entonces el conductor Guido Kaczka reflexionó: “Bueno eso pasa en muchas separaciones, que cambia de forma el cariño y empieza a ser otro vínculo...".

"Claro, y no lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que quiere", cerró Tauro.