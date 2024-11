Marcela Tauro fue letal con La China Suárez por una pésima actitud cuando le preguntaron por Franco Colapinto

Embed

Cuando volvieron al piso del ciclo de América TV, Marcela Tauro fue contundente al opinar sobre la reacción que tuvo La China Suárez cuando le preguntaron por Franco Colapinto.

"Es maleducada!", exclamó la panelista luego de ver el intento de Alejandro Guatti por tener una declaración de la protagonista del momento.

"La están haciendo m... y no se lo merece", acotó su compañero, Guido Záffora. "La hacen m... por esto. No es empática con la gente. No la quieren por esto y por un montón de cosas más. Tenés que analizar por qué la gente no te quiere. No debes haber hecho tan bien las cosas... Hay situaciones en las que podría parar y decir: 'chicos, gracias, no tengo nada para decir'", remató Marcela Tauro.

La llamativa actitud de La China Suárez ante una pregunta sobre su intimidad con Franco Colapinto

La China Suárez cobró enorme protagonista luego de conocerse un video viral, donde se la ve caminando por Madrid junto al piloto Franco Colapinto.

El lunes, la actriz llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza tras su estadía en el viejo continente y fue abordada por una cámara de DDM (América TV).

El periodista Santiago Sposato le consultó por el video con Franco Colapinto, pero La China prefirió el silencio.

Pese a la insistencia del cronista, la actriz evitó hacer declaraciones sobre su relación con el piloto de Fórmula 1, se subió a un auto y se retiró rápidamente del lugar.

En el programa de Mariana Fabbiani señalaron que La China no quiso hacer declaraciones. Sin embargo, en el ciclo analizaron sus miradas y se detuvieron en un momento en particular, cuando el notero le preguntó por el hospedaje en Madrid.

"¿Te hospedó? ¿Te ahorraste el alojamiento por lo menos?", le preguntó Sposato. La actriz le clavó la mirada por unos segundos y siguió caminando para retirarse del aeropuerto.