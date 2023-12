Marcela Tauro le respondió tajante a Estefi Berardi ante la posible demanda por los chats con Fede Bal

Marcela Tauro - responde a Estefi Berardi - captura LAM.jpg

En tanto, Tauro analizó la posible estrategia de la ex Combate para seguir siendo noticia: "¿No es también un poco de prensa? ¿No es eso?... Yo creo que pasó (que Estefi y Federico estuvieron juntos), estoy convencida. Igual, si pasó o no pasó a estas alturas... La verdad es que yo dejaría pasar a esta altura. Obsesionarse tanto me parece que no da. No sé qué habrá perdido ella con esto, porque para seguir... No sé cuál es el dolor que le causó, no sé qué pasó, qué perdió. Ya es una novela".

"Yo estoy apuntada desde el año pasado que me iba a demandar y después no ocurrió. Ella quería que me retracte y yo le expliqué que habíamos llegado a una situación en la que yo no decidía, decidía el abogado del canal y no me dejó retractarme. Tuvimos una llamada y ella me decía básicamente lo que tenía que hacer. El abogado me dijo que lo arreglaba él con Burlando, creo que era su abogado en ese momento. Si hay una mediación iré", afirmó Marcela Tauro a modo de conclusión.

La reacción de Estefi Berardi al enterarse del noviazgo de Fede Bal

Recientemente en LAM confirmaron que Fede Bal apostó nuevamente al amor. El actor está felizmente en pareja con la bailarina Flor Díaz, a quien hemos visto en la pista del Bailando.

El hijo de Carmen Barbieri blanqueó la relación. “Fede Bal me está hablando y me pone te quiero contar que estoy de novio, y mi novia es Flor Diaz. Estamos de novios y te lo digo porque no quiero que me vinculen con nada que ver”, reveló Pepe Ochoa en el programa de Ángel de Brito.

Así algunos días después, en su cuenta de Instagram, la panelista de Mañanísima, Estefi Berardi, se refirió al nuevo noviazgo de Fede Bal, a meses de haberse conocido que ella habría tenido un affaire con el actor.

"¿Sabías que estaba de novio o te ha sorprendido? ¿Hablaste con Fede?", le preguntó un seguidor. "Me enteré hoy. Está de novio y feliz. Me dijo que tiene una relación hermosa con Flor", fue la reacción de la ex Combate.