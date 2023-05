Marcela Tinayre debuta con Polémica en el bar en América TV: día, horario y panel confirmado

"Gustavo Sofovich hace tiempo que me viene llamando. Me encanta, porque soy una mujer que va a hacer un programa muy catalogado de machista. La mujer cambió, tiene otra importancia. Me encantó todo: otro bar, modernismo, flores... No es un programa feminista, es un programa femenino, conducido por una mujer", dijo la hija de Mirtha Legrand en LAM.

Y ahora, PrimiciasYa puedo confirmar la fecha y el horario del debut de Polémica en el bar: será el lunes 29 de mayo al término de Noche al Dente, o sea a las 23:15.

Además, este medio accedió a cómo quedará conformado el equipo que acompañará a Marcela. Estarán: Flavio Mendoza, Chiche Gelblung, Eliana Guercio (que irá tres veces a la semana), Gabriel Schultz, Alfa y Marcelo Polino. Así es como después de más de medio siglo al aire, América va a relanzar el programa con todo.

Marcela Tinayre

Marcela Tinayre reveló cómo se encuentra Mirtha Legrand tras colocarse un marcapasos

Este martes a las 19, Mirtha Legrand ingresó a uno de los quirófanos del Sanatorio Mater Dei para someterse a una cirugía en la que le colocaron un marcapasos de última generación.

Si bien anoche mismo el sanatorio emitió un primer parte médico, PrimiciasYa se comunicó con su hija Marcela Tinayre para conocer cómo lo vivió la diva y toda la familia.

Así, en diálogo con este portal, la hija de la legendaria conductora televisiva confirmó que toda la familia acompañó a la diva. "Estuvimos todo el tiempo con ella", explicó Tinayre al tiempo que aclaró que se trató de algo muy sencillo.

"No es una intervención, es algo re simple. Mucha gente está por hacerse este tratamiento y es importante que se sepa que el marcapasos es maravilloso y que no hay que tenerle miedo, salva vidas", dejó en claro la también conductora televisiva.