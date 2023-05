Marcela Tinayre ya tiene la mesa completa de Polémica en el bar

Embed

"Va estar alguien que amo que es Chiche Gelblung", empezó. Después, la hija de Mirtha Legrand nombró Walter Alfa Santiago de Gran Hermano 2022, quien ya había sido confirmado por LAM hace unas semanas.

Coti Romero, la nueva panelista del ciclo, le consultó a la conductora cómo se lleva con Alfa, dado que él ex participante del reality ha tenido opiniones muy polémicas. "Bueno, cómo se llevará él conmigo, entonces", le retrucó Tinayre. "Lo primero que me dijo fue 'soy amigo de Juanita (Viale)'. Agarré el teléfono, y le dije: 'Che, Juani, perdón por la diferencia horaria, decime una cosa, ¿lo conocés a Alfa?", contó y agregó: "'¿Alfa?', me dijo Juani. 'En la panadería, mamá, cuando compro el pan'". "Chanta, no sos amigo de Juanita", tiró.

Marcela siguió nombrando a los integrantes de su futuro programa y confirmó también a Marcelo Polino, quien hará un sketch con ella y será el dueño del bar. Las panelistas ahí quisieron saber si Fernando Burlando y L-Gante también participarían y Tinayre lo negó.

También estará Gabriel Schultz, "es rendidor", acotó Yanina Latorre sobre el periodista. Y los últimos dos que se sumarán son Eliana Guercio y Flavio Mendoza.

Marcela Tinayre en LAM 2.jpg

Marcela Tinayre reveló cómo se encuentra Mirtha Legrand a horas de colocarse un marcapasos: "No hay que tenerle miedo"

Este martes a las 19, Mirtha Legrand ingresó a uno de los quirófanos del Sanatorio Mater Dei para someterse a una cirugía en la que le colocaron un marcapasos de última generación. Si bien anoche mismo el sanatorio emitió un primer parte médico, PrimiciasYa se comunicó con su hija Marcela Tinayre para conocer cómo lo vivió la diva y toda la familia.

Así, en diálogo con este portal, la hija de la legendaria conductora televisiva confirmó que toda la familia acompañó a la diva. "Estuvimos todo el tiempo con ella", explicó Tinayre al tiempo que aclaró que se trató de algo muy sencillo.

mirtha legrand operación 3.jpg

"No es una intervención, es algo re simple. Mucha gente está por hacerse este tratamiento y es importante que se sepa que el marcapasos es maravilloso y que no hay que tenerle miedo, salva vidas", dejó en claro la también conductora televisiva.

Por último, Marcela Tinayre le confirmó a PrimiciasYa que Mirtha Legrand : "Está muy bien y ya se va a su casa", al tiempo que agradeció la preocupación de todos por su madre.