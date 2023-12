Marcela Tinayre habló de la maternidad y del vínculo con su hija Juana Viale: "No es que sea rebelde..."

Acto seguido, el conductor del ciclo le consultó cuál de sus tres hijos, Rocco Gastaldi, Juanita y Nacho Viale, es más resistente a sus seguimientos. “A medida que crecieron lo que hago es decir: ‘yo te voy a dar mi opinión, si querés tomala, si querés no', pero no digo más ‘no hagas esto’. Lo que hacía cuando eran chicos no lo hago nunca más”, contó la hija de Mirtha Legrand.

“Yo quiero vivir más liviana en la vida, disfrutar de muchas otras cosas, relajada, sacarme el formalismo de encima, el formalismo de ser mamá, abuela”, explicó sobre cómo quiere encarar su vida en este momento.

Ahí, Ángel le preguntó por Juana y su rebeldía que solía mostrar con la prensa: “No, Juana no es que sea rebelde, es muy parecida a mí porque es super independiente. Yo crié hijos super independientes, super libres sabiendo que las consecuencias en ellos iban a ser más pesadas”.

"¿Pero nunca fuiste de decir cuándo te casás, cuándo vas a tener hijos?", le preguntó el periodista. Y agregó: "Jamás. A Nacho le hincho únicamente, le digo 'me encantaría tener un chinito así como vos'", respondió.

"¿Y no tiene ganas de ser papá todavía?", quiso saber Ángel. "No, no. No dice que tiene tres sobrinos que ama”, reveló Marcela. "¿Pero no va a tener hijos?", le preguntaron las angelitas y el presentador. "Qué sé yo", les contestó.

Marcela Tinayre atendió a Luis Majul tras vincular a Juana Viale con un futbolista

A poco de comenzar Polémica en el bar Marcela Tinayre no disimuló su fastidio al repasar una versión que indica que su hija Juana Viale habría coqueteado con Edinson Cavani. Fue el periodista político Luis Majul quien instaló el rumor sobre el acercamiento de la actriz hacia el futbolista a la vista de todos.

“¡No! ¡Qué bajo cayó Majul! Es re chismoso” deslizó la conductora de América TV durante la emisión del martes, cuando en la mesa hablaron de la versión entre Juanita y el jugador de Boca durante un evento en la Embajada de Uruguay.

Y tras repasar las palabras de Majul en su programa de tv hablando de la vida privada de su hija con Marina Calabró, Marcela deslizó filosa: “Lo maravilloso es que el tiempo todo lo logra: Luis Majul hablando de chismes de espectáculos. Es una cosa…”. Según el periodista, incluso la mujer de Cavani se molestó por la cercanía con la que la actriz habría saludado al futbolista.

Marcela TInayre - Involucran de Juana Viale con Edinson Cavani - Captura Polémica en el bar.jpg

“Es un gran periodista, pero lo que se dice, está meando fuera del tarro” deslizó entonces Tinayre, atónita por la versión. Y luego detalló que “Juana lo vio una vez a Cavani…" y se preguntó exclamando "¡¿Yo qué tengo que explicar?!”. “Yo estaba pululando por ahí, porque eso era un cuartito. ¡Tuvo una convocatoria…! ¡Había 400 personas!”, agregó inmediatamente sobre el evento en cuestión.

“No sé si a Juana le gustó Cavani, si a él le gusta Juana. Me importa un pit... Majul haciendo chimentos... Ya estamos”, sumó Tinayre desde la mesa de Polémica en bar, al tiempo que Chiche Gelblung disparó piante “¡Qué buenos temas hoy!”, asegurando que la autora del rumor que salió de la boca de Majul no fue otra que su columnista Marina Calabró.