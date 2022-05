Marcela Tinayre reveló cómo está hoy Mirtha Legrand tras contagiarse de Covid-19

Marcela Tinayre sobre Mirtha captura Intrusos.jpg Marcela Tinayre le reveló a Intrusos (América TV) que el cuadro de Covid-19 de su madre, Mirtha Legrand, fue muy leve.

“Iba a ir a tomar el té pero ella tenía miedo de contagiarme y yo le dije 'no mamá ya no contagiás'. Es más precavida y se cuida mucho. Al principio, ella se asustó mucho”, agregó Marcela Tinayre sobre una de sus primeras charlas con Mirtha Legrand. Al mismo tiempo, confesó el temor que sintió al enterarse el contagio de su madre: “Cuando me enteré que mi mamá dio positivo se me estrujó el corazón. La llamé enseguida y ella me dijo ‘estoy bien, no tengo nada'''.

Cabe recodar que el síntoma por el que la histórica conductora de 96 años decidió hisoparse el pasado 19 de mayo fue la pérdida del gusto, motivo por el cual su médico personal rápidamente dispuso todo para que así fuera, y un rato después Mirtha Legrand recibió resultado y así lo comunicó a través de todas sus redes sociales.

El entorno de Mirtha Legrand, molesto con Germán Martitegui

Después de la entrega de los Premios Martín Fierro, las alarmas se encendieron ya que comenzaron a aparecer algunos casos positivos de coronavirus. Uno de ellos fue el de Mirtha Legrand, quien lo anunció a través de su cuenta de Twitter y llevó tranquilidad a sus seguidores. “Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre“, contó La Chiqui.

Además, Jey Mammón también reveló que había contraído el virus y se encontraba aislado en su hogar. Esto desató la polémica, ya que desde el entorno de Mirtha, se mostraron furiosos con Germán Martitegui, quien fue a la ceremonia con 39 grados de fiebre.

“Tengo como 39 grados de fiebre, así que vine en una nube”, lanzó el jurado de MasterChef Celebrity durante una entrevista en la alfombra roja de los Martín Fierro. Además, para agregarle más tensión al momento, el famoso chef fue captado tosiendo durante la gala de premiación.

Súper enojada, Marcela Tinayre apuntó con el famoso y expresó: “Germán Martitegui es muy imprudente. Como vas a ir a los Martín Fierro con 39 grados de fiebre en medio de una pandemia”. Fue entonces que Yanina Latorre contó que la hija de Mirtha Legrand está muy enojada con el jurado.