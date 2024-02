Marcela Tinayre sorprendió a Mirtha Legrand con un emotivo mensaje por su cumpleaños

Con una especial foto en blanco y negro de ella dándole un beso en la mejilla a su madre, Marcela escribió: "Mamá querida, vos si que honras la Vida en todas sus formas y maneras".

"Gracias por darnos la sabiduría de vivir a pleno siempre con la energía que nos caracteriza! Te amo", finalizó la conductora demostrando su agradecimiento ante sus más de 200 mil seguidores.

saludo de Marcela Tinayre a Mirtha Legrand

El insólito pedido de Mirtha Legrand para su cumple de 97 años

A los pocos minutos de iniciar el día de su cumpleaños número 97, el teléfono de Mirtha Legrand se llenó de mensajes y llamados de felicitación, y ella atendió especialmente los periodistas de TN de Noche y En síntesis, donde habló de todo.

En primer lugar, la diva confirmó que este viernes tendrá un día muy activo, ya que deberá grabar a las 13 su programa, aunque ya no deberá ir hasta Martínez sino a Villa Ortúzar, tras lo cual regresará a su casa a prepararse para la fiesta de cumpleaños.

“Van a venir Jorge Lanata y Elbita, el doctor Guillermo Semeniuk, amigos, muchos amigos, y Jairo que viene con la novia, que quiere conocerme”, enumeró la Chiqui, y confesó qué va a pedir al soplar las velitas. “Quiero salud, bienestar y paz. Paz para mí y para mi país. Paz para todos”, indicó.

A la hora de hablar sobre su gran regreso a la televisión, que se concretó recién en octubre del año pasado, Mirtha reveló que no cree que esté hasta fin de año. “No sé si voy a estar todo el año. Capaz hasta mitad de año. Me canso mucho. Hacer televisión cansa, te exige mucho”, contó.

También reveló que les pidió a sus invitados que no le lleven regalos y explicó: “Les dije a todos que no traigan regalos porque está todo carísimo, pero seguro alguno va a traer algo. Me gustan los regalos, pero ya tengo de todo”, señaló.

Además, Mirtha contó que sigue informándose de todo, en detalle. “Leo dos diarios completos por día, hasta las quiebra y convocatorias de acreedores”, dijo.