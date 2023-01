Marcelo Longobardi habló del grave accidente que sufrió su pareja en Miami

“La atropelló alguien de atrás, no sabemos quién, en bicicleta. Tuvo muchos cortes y un golpe en la cabeza muy fuerte”, dijo Marcelo Longobardi en diálogo con CNN Radio.

marcelo longobardi 1.jpg

El periodista amplió sobre lo sucedido con mucha preocupación: “Perdió el conocimiento hasta las 18 horas. Nunca vi eso antes, cuando alguien está completamente fuera de órbita, no sabe dónde está ni por qué, ni cómo ni qué pasó”.

Laura Palermo, quien es madre de las mellizas Clara y Delfina, hijas que tiene con el periodista, permanece internada en el hospital y que la sometieron a varios estudios para evaluar su estado de salud.

“Va a permanecer allí, presumo, un día más o, a lo sumo, dos. Esperemos que pronto esté en casa de vuelta, toda magullada, golpeada y con la memoria recuperada”, sostuvo el conductor.

Marcelo Longobardi

Conmovedora despedida de Marcelo Longobardi de Radio Mitre: "He decidido echarme yo"

Marcelo Longobardi se despidió de Radio Mitre muy movilizado este martes y lo hizo durante un largo rato desde su ciclo Cada mañana. El periodista trabajó en la emisora durante 21 años y hoy oficializó su decisión de no continuar al frente del clásico programa. En los últimos tiempos había tenido algunas diferencias que quedaron expuestas al aire con Jorge Lanata, otra de las figuras del medio.

“Antes de saludarlos, voy a decir unas breves palabras. Si me permiten, va a ser la primera vez en tantos años que me toca hablar de mí. una crónica sobre mí. A veces hemos hablado de nosotros en el programa con humor pero esta vuelta me toca hablar en serio. Sé cómo lo voy a empezar pero no tengo idea cómo va a terminar", comenzó Longobardi.

Y confirmó: “He decidido retirarme de la conducción del programa hace 21 años. Nuestro contador marca 5406 programas. Ha sido y es líder de audiencia desde su debut en 2001 en Radio 10 y 9 años en Mitre, que es la más importante de la Argentina por su actualidad e historia. Muchas personas, oyentes, colegas, amigos, me han interpelado. Me han planteado cómo era posible que yo tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera, es muy feo hablar de uno pero no tengo remedio. Les pido disculpas. Como nunca antes se había visto, cuento con el respaldo, afecto y respeto de todos los directores de esta radio, que son muchos, demasiados para mí solo. Cuento con el cariño, afecto y respeto de mis compañeros y de los oyentes, que han sido con nosotros extremadamente generosos durante tantos años”.

“Paradójicamente todas las respuestas están conectadas con un éxito. He trabajado en varios medios y siempre me han echado. Esta vuelta me echo yo, dejar que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar, muy traumática, producto de cuestionamientos personales muy profundos. Todos nosotros aspiramos en la vida a ser algo, a ser líder de algo. No importa de qué. De una radio, fábrica, verdulería o familia. Aspiramos a eso, procuramos ser algo. Tuve el enorme privilegio de lograrlo. He convivido con esta situación durante muchos años. Conozco el lado positivo del éxito, del liderazgo, la responsabilidad que esto implica y conozco todos y cada uno de los aspectos complejos y difíciles. Ustedes también chicos, los hemos vivido juntos. He disfrutado mucho de todo esto y he sido durante estos 21 años muy feliz. Pero me parece que 21 años son suficientes. Lo vengo pensando desde hace por lo menos dos años”, profundizó el periodista.

Y añadió visiblemente conmovido: “Desde agosto que estoy pensando que algo debe terminar bien en un país en donde si miramos los procesos, las cosas que ocurren, fuera de la vida privada de la gente, las cosas públicas terminan mal. Al mismo tiempo, como todos sabemos, el mundo está cambiando y lo está haciendo a una velocidad cósmica. Todo cambia, cuando uno intenta entender un cambio ya ocurrió otro. Como hace muy poquitos días el New York Times afirmó ‘esto no es una crisis, es una época’. Todos estamos cambiando nuestra visión de las cosas, mejorando nuestros valores, modificando nuestro modo y relación con la vida misma. La pandemia es un cambio de época. Quiero cambiar con la época y cambiar es muy desafiante, muy estimulante y espero, es la primera vez que voy a decir esto, espero que sea inspirador para mí y otras personas”.

“21 años de éxito es suficiente éxito, mucho más que lo que yo hubiera imaginado como productor de Mitre en los 80. He tenido más éxito del que yo había imaginado. En esta época, como todo cambia, hay que saber desprenderse de las cosas para no ser un esclavo del pasado, como dice la canción de esta mañana. A veces a las cosas hay que dejarlas ir para no arruinarlas", explicó.

“Cada Mañana fue el programa que obtuvo por primera vez el Martín Fierro de Oro. Fue premiado con el primer Martín Fierro de Oro que APTRA entregó a la radiofonía argentina. Fui distinguido por la Fundación Konex como el mejor periodista radial de la década. La Academia Nacional de Periodismo, por mi tarea en Radio Mitre, me nombró como uno de sus muy pocos miembros. Estoy honrado por eso. Le debo un agradecimiento a Joaquín Morales Solá y a Jorge Fontevecchia”, siguió Marcelo.

Y destacó a los directivos de la emisora: “Estoy muy agradecido con todas las autoridades de Radio Mitre. He tenido muchos jefes y los quiero mencionar, a pesar de las discusiones y momentos tensos: Jorge Porta, director general, Rubén Corda, Guido Valeri, el jefe bueno, y a una perosna menos conocida, Hernán Vilaplana, que es extraordinario y lo quiero mucho. Me han permitido trabajar en la más absoluta libertad y estoy agradecido por el empeño que han puesto en los últimos tres meses para que revierta mi decisión. Lamento haberlos decepcionado por no poder cumplir”.

“Estoy agradecido con todos mis colegas de Mitre. Hemos construido un entramado personal y profesional que es clave en el éxito de esta radio. Hemos contado una historia desde la mañana hasta la noche. Los edificios, las instalaciones, las antenas valen cero. Lo único que vale es el papel de la persona. Jorge Fernández Díaz, a los Leuco, Diego es como una especie de hijo, que me escribió este mensaje, para mí es un orgullo: ‘te voy a extrañar mucho, fuiste tan generoso, humano, contenedor y estricto, te debo mucho y te lo voy a agradecer siempre’”, cerró el periodista.