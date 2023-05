Marcelo Polino confirmó una información devastadora sobre el presente de Antonio Gasalla

Al aire en LAM, Ángel de Brito habló del diagnóstico del artista. "Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad... después me autorizaron a contarlo", detalló el conductor.

En una nota con Socios del espectáculo, Marcelo Polino fue gráfico al detallar qué es lo que le ocurre a Gasalla. "Él cree que voy y vengo de Chile, cree que estoy viviendo en Chile. Me pregunta ‘¿Y cómo está Chile? ¿Cuándo te volvés?’. ‘Sí, ahora estoy, estos días estoy por acá’, y queda en eso”, mencionó en el programa de El Trece.

El periodista también confirmó que el humorista sufrió un robo atroz: "Horrible, me enteré ayer a última hora. Ayer fue enviado por el juez un equipo y violentaron las cajas de seguridad que tenía, las rompieron y les sacaron toda la plata, todas las joyas. Tenía una colección de relojes, le robaron todo. Le dejaron las cajitas vacías”.

“No sé exactamente qué, porque esto fue ayer y, cuando salían los equipos de ahí, es cuando me llama el hermano de Antonio y Nieves, su cuñada, que está muy presente, y el abogado, yo no lo podía creer. Lo intuía, y todos intuimos qué pasó. No sé exactamente la cifra, pero es millonaria en dólares”, concluyó Polino.

El video de la casa de Antonio Gasalla, que permitiría esclarecer el robo millonario que sufrió

Hace unos días, Antonio Gasalla fue trasladado a un centro médico por orden de la Justicia, a pedido de la familia del humorista, quienes intentan lograr la curatela legal para cuidarlo y proteger sus bienes.

En América Noticias dieron a conocer un video, que permitiría esclarecer el robo que el artista sufrió meses atrás, cuando un grupo de personas ingresaron a su propiedad, abusaron de sus problemas de memoria y lo desvalijaron.

Según contaron en el noticiero de Soledad Larghi y Rolando Graña, las imágenes fueron grabadas por una amiga de Antonio, que acusada de haberse llevado bienes del cómico.

Para demostrar su inocencia, la mujer entregó este material a la Justicia. Y, además, solicitó las cámaras de seguridad de la zona para que quede comprobado que ella se retiró del departamento apenas con una pequeña cartera.

En medio de la preocupación por la salud del artista, se supo que le sustrajeron obras de arte, muebles y hasta una suma de dinero, que tenía en su caja fuerte. Se habla de medio millón de dólares. Los familiares de Antonio intentan dar con los autores del robo y recuperar parte de los bienes que se llevaron.