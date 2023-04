Se supo qué enfermedad afecta a Antonio Gasalla: "Hay que decir las cosas como son"

Embed

"Ya lo empezaron a compensar clínicamente. Está muy bien atendido. Está de buen humor, a pesar de la situación", agregó el conductor, que siempre tuvo una vínculo cercano con el cómico.

Ángel precisó cuál es el diagnostico que le dieron los médicos a la familia. "Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad... después me autorizaron a contarlo", indicó.

Por último, el conductor dijo que la noticia generó conmoción entre sus afectos cercanos. "A todos nos da tristeza este desenlace. Hoy lo fue a ver su familia me dicen que está muy bien atendido", finalizó.

Antonio Gasalla

Se conoció un dato alarmante del duro presente de Antonio Gasalla

En el último tiempo, la salud de Antonio Gasalla se deterioró y generó preocupación en su entorno. El actor y humorista está con problemas de memoria y, por esa razón, fue trasladado a un centro médico, donde le realizarán estudios.

El traslado fue ordenado por un juez, ante el pedido de la familia, que intentan lograr la curatela para poder cuidarlo y proteger sus bienes, según contaron en Intrusos.

En el programa de América TV, Karina Iavícoli contó un dato alarmante del duro presente de Gasalla. “Nos llega la información, y lo pongo en potencial, de que en las fiestas, en Navidad y en Año nuevo, el momento en el que uno suele verse con la familia, él había estado solo, en su casa”, reveló la panelista.

Embed

“Estuvo solo durante muchos meses, por eso también el estado en el que se lo ve, desmejorado”, agregó la periodista. Marcela Tauro, en tanto, explicó que su hermano, Carlos, también tuvo problemas médicos, lo que no le permitió ocuparse del cómico como en otras épocas. “El hermano estuvo enfermo mucho tiempo y tuvo que ocuparse de su salud”, acotó la histórica integrante de Intrusos.

Pablo Layus detalló que Gasalla podría ser trasladado a otra clínica. “La familia le pidió al juez que intervenga y el juez ordenó la internación. Esperan que salga la curatela.... por ahora, estos son los primeros pasos”, concluyó.