Marcelo Polino habló sobre la salud de Antonio Gasalla y causó preocupación: "Un combo explosivo"

Lo cierto es que tras su última internación a los 83 años el mes de mayo, todos en el mundo del espectáculo quedaron muy preocupados por su salud y este miércoles Polino dio nuevas actualizaciones.

“Está complicado porque su tema cognitivo avanza y no hay un remedio para eso. Además de eso tiene problemas motrices, ya dificultad para caminar”, explicó el periodista en una nota para Empezar el Día (Ciudad Magazine).

De esta forma, dejó evidencia la preocupación por su amigo y agregó: “Se alimenta a través de un botón gástrico. Sumado a la edad. Es un combo explosivo. Por suerte está cuidado por la familia y los médicos, es complicado”.

Marcelo Polino explotó contra Milett Figueroa antes de que empiece el Cantando 2024: "Primer encontronazo"

El jurado del Cantando 2024 (América TV), Marcelo Polino, no disimuló su enojo con Milett Figueroa, otra de las juradas del show y pareja de Marcelo Tinelli, y la mandó al frente este jueves en A la tarde (América TV).

En medio de una nota con el ciclo conducido por Karina Mazzocco, Polino contó una incómoda situación que se vivió en la sesión de fotos del jurado, que también incluyó a Nacha Guevara y Flavio Mendoza.

“Hubo una situación rara porque acabamos de hacer las fotos y Milett frenaba y elegía ella las fotos, eligió una que Flavio estaba despeinado, la vamos a borrar. Ella como primera dama quiso elegir las fotos”, reveló el periodista.

Y remarcó: “Ahí ya empezó el primer encontronazo". "Los personajes que hay en el programa están bien, son una buena mezcla, hay de todo. Yo voy a evaluar todo, y tengo tolerancia cero, tengo una bolsa de ceros preparados”, comentó sobre el programa que comenzará a mediados de este mes.

Luego, la peruana, al ser consultada por la sesión de fotos y el enojo de Polino, expresó: "Yo siempre tengo ese problema. Me miro a mí sola en la foto. Me pasa, me pasa también hasta con mi hermana que me dice 'tú solo te mirás a ti en las fotos'. Fue muy gracioso, yo ponía like a las fotos pero no me daba cuenta de los otros".