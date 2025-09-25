Momi Giardina expuso al aire a Sofía Martínez y vivió la peor humillación de su vida

"Bueno, dale, a ver....", arengó Momi. "¿A capella?", preguntó la periodista. "Sí, a capella, si a vos te queda muy linda", acotó, con ironía, la influencer.

"Dale, va... el momento más esperado del react", sumó Momi. "Bueno, voy...", exclamó Sofía y se animó entonar una parte de ese tema. De todos modos, no pudo continuar, todo se frustró por la risa contenida de Momi y Santi por la dificultad de su compañera para entonar.

Un hombre irrumpió en el estudio de La Voz Argentina y generó enorme desconcierto

Nicolás Occhiato volvió a cruzarse con Apolo, el padre de Thomas Dantas, un brasileño simpático y charlatán que ya había dado que hablar en su primera aparición. Esta vez, en el tercer round del Team Luck Ra en La Voz Argentina 2025, el conductor protagonizó un nuevo intercambio con él, que terminó con el hombre bailando samba en el escenario.

La situación se produjo cuando Apolo tomó la palabra en medio de la competencia. Con un portugués bastante difícil de entender para la mayoría, lanzó una declaración que sorprendió a todos los presentes: aseguró que tanto su hijo como Nicolás Behringer, el compañero de batalla de Thomas, “son el futuro de la nación”. Acto seguido, con la misma convicción, agregó que había traído una pista musical y que solo necesitaba un micrófono para cantar.

La ocurrencia generó comentarios inmediatos. Juliana Gattas, con su humor característico, lo comparó con las figuras religiosas televisivas al señalar que se parecía a los pastores de los programas que suelen aparecer en la medianoche de la TV argentina. La comparación desató risas en el estudio. Sin embargo, pese al entusiasmo del brasileño, Nico Occhiato fue tajante y le negó la posibilidad de cantar. Aun así, intentó darle protagonismo de otra manera: le pidió que mostrara algunos pasos de la danza típica de su país.

Apolo no dudó en aceptar el desafío. Subió al escenario y se animó a bailar samba frente a todos. A simple vista, sus movimientos no resultaron demasiado virtuosos, pero el momento fue divertido y distendido. “Baila como yo”, lo alentó Nico en tono de broma, mientras el público acompañaba con risas y aplausos. Finalmente, el brasileño se despidió con una frase en portugués tan enredada que ni siquiera Thomas, su propio hijo, consiguió descifrar. El episodio se convirtió en una de las escenas más recordadas de la jornada.