Marcelo Tinelli habló de los rumores de casamiento con Milett Figueroa: "No estoy cerrado a nada"

"No se a donde lo vio Bossi, pero bueno, no existió esa copa ni estoy interesado tampoco. Mintió absolutamente”, sentenció el conductor a través de una llamada telefónica.

Luego reflexionó acerca de un futuro y explicó: “Yo no dije que quiero ser papá, yo no estoy cerrado a nada en la vida si no sabes, lo único que sabemos ciertamente es que te vas a morir el resto no estoy cerrado a nada”.

“Pero no es que me voy a casar, ni voy a tener hijos. En este momento no me voy a casar, no tengo ningún interés en tener hijos así que eso es”, aseguró.

Marcelo Tinelli recordó el comienzo de Videomatch hace 34 años con un increíble video

Sin duda, el nacimiento de VideoMatch en 1990 de la mano de Marcelo Tinelli sentó un precedente fundamental en la televisión argentina, no sólo al convertir en conductor a aquel periodista deportivo de Canal 13 sino, sobre todo, al desacartonar una rígida pantalla televisiva.

Lo cierto, y tal como lo recuerda siempre el propio Tinelli, es que Telefe se encontró con que Gustavo Lutteral se bajó del debut de osado -por el horario- programa deportivo apenas horas antes del debut. Fue allí cuando el por entonces gerente del canal, Gustavo Yankelevich, decide convocar a Marcelo que debuta efectivamente el 1° de marzo de 1990, tal como estaba previsto con el conductor original.

Todo lo que vendría luego, por supuesto, ya es historia conocida: la falta de material deportivo contribuiría a la aparición de los famosos bloopers y de a poco el ciclo se transformaría en un singular y mega exitoso programa de humor, convirtiendo así a Marcelo Hugo Tinelli en el conductor más exitoso de la televisión argentina.

Es así que en un día tan especial, este viernes 1°de marzo de 2024 el propio Marcelo Tinelli compartió desde sus redes sociales un emotivo video repasando los comienzos del emblemático programa junto a especial mensaje.

Marcelo Tinelli posteo comienzo VideoMatch IG.jpg

"Hoy hace 34 años arrancaba este sueño, este programa que amé y amo con toda mi alma: VIDEOMATCH", comenzó evocando al tiempo que aseguró que "fue un antes y un después en mi vida".

"Recuerdo cada uno de esos momentos únicos e irrepetibles. Gracias a ustedes por bancarnos y acompañarnos todas las medianoches", le expresó a sus más de 13 millones de seguidores de Instagram, así como destacó su eterno agradecimiento hacia Telefe y Gustavo Yankelevich, que fueron quienes confiaron en él.

De esta manera, en el video se pueden ver los comienzos de Marcelo como relator de fútbol, así como conduciendo un especial junto a Carlos Salvador Bilardo, reportajes a Menotti y Sanfilippo, hasta llegar a las primeras imágenes de lo primeros programas de VideoMatch, hoy un verdadero ciclo histórico y, sin duda, parte de la historia de la televisión argentina.