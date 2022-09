Marcelo Tinelli renovó el look y se sinceró sobre su presente sentimental

El ex de Guillermina Valdés consideró que tuvieron "una muy buena primera temporada", aunque reveló que considera una "cierta rigidez del fotmato" que quisiera cambiar.

"La construcción en la televisión es una construcción a largo plazo, nosotros queremos hacer un programa que vea la gente, que le guste", aseguró.

El conductor confirmó que el premio de la segunda parte del certamen de canto será de diez millones de pesos, al igual que la actual, y se definió como un fanático del producto televisivo, aunque le hará cambios a ciertos detalles del formato internacional.

Al ser consultado sobre el presente de su hija Cande Tinelli, desconoció saber el futuro del cantante, separado de su hija, aunque reconoció que es “un muy buen tipo”. Sin embargo, disparó "la decisión de mi hija va a primar sobre todas las cosas, lo que decida la voy a acompañar, y voy a estar siempre con ella porque es mi hija tenga la edad que tenga".

Respecto de su presente sentimental, aseguró “estoy solo, feliz, tranquilo, en un momento muy lindo celebrando a mis amigos, a mis hijos, abocado a disfrutar de los afectos ya que uno puede ser muy feliz estando solo también".

Sobre el regreso de Cristian Castro al concurso de canto, confesó que "le encantaría que vuelva para el final y participe del cierre con L-Gante", para celebrar "el espíritu del programa".

El sorprendente anuncio de Marcelo Tinelli sobre el futuro de Canta Conmigo Ahora

En la noche del lunes 5 de septiembre comenzó la etapa de los sing off en Canta Conmigo Ahora (El Trece), lo que preanuncia el final del formato corto que devolvió a la pantalla a Marcelo Tinelli este 2022, después de un lustro ininterrumpido de conducir Bailando por sueño.

Lo cierto es que tras contar que ocho de los participantes clasificados en la primera ronda se batirían a duelo esa noche para comenzar a definir quiénes se van encaminando hacia la gran final para lograr el gran premio de los 10 millones de pesos, Marcelo Tinelli sorprendió a la audiencia anunciando una inmediata segunda temporada de la versión local del reality de 'All together now'.

“Los 28 finalistas se enfrentarán en 14 sing off… El participante que gane el sing off, va a pasar automáticamente a la siguiente etapa, y el que pierda va a ocupar su lugar en el podio que se va a ir completando con los perdedores y que se define el jueves”, comenzó explicando el cabezón la mecánica de avance y eliminación del juego. Al tiempo que continuó: “El jueves, de los tres participantes que estén en el podio, el primero va a pasar directamente a la siguiente etapa, y el otro finalista saldrá de un sing off entre el segundo y tercer puesto, y así van a quedar definidos los 16 finalistas que irán por los 10 millones de pesos”.

Así, al confirmar que “Se viene la etapa final de este programa que termina a fines de septiembre la primera edición”, de repente Marcelo Tinelli anunció la bomba que se tenía bien guardada. Porque inmediatamente disparó con una sonrisa de oreja a oreja que el programa seguirá hasta los los últimos días de diciembre. “La segunda arranca los primeros días de octubre y vamos hasta diciembre con todo”, anunció el conductor visiblemente feliz al anunciar la continuidad de Canta Conmigo Ahora hasta fin de año.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia