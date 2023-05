María del Mar Ramón se refirió a su vínculo con Jorge Rial: "Oficié como..."

Embed

"Los detalles supongo que los contará él, ya ha contado varias cosas. Yo estoy muy contenta y agredecida de lo bien que se portó mi país", reflexionó la colombiana. "Él fue a trabajar, y oficié como enlace local, traduje varias palabras", dijo entre risas.

"¿Te asustaste?", le preguntó el notero a la escritora. "No sé, sí. Uno siempre se asusta. A mí me asusta entrar a una clínica por cualquier cosa. El concepto clínica me asusta. Los otros detalles los irá contando él", sostuvo.

Hacia el final, el notero quiso saber si ella y Rial son novios y si no le gustaban las etiquetas. "No, no solo no me gustan las etiquetas, no. Yo soy una persona muy importante que estaba ahí con él, imaginate. La persona en el momento crucial", cerró María del Mar.

Tras su dramático relato en radio donde confirmó que pasó diez minutos muerto y describió lo que sintió en ese instante, Jorge Rial habló con el programa Intrusos, América Tv, y además de hablar de su salud confirmó su relación sentimental con María del Mar Ramón.

"Me duele todo el cuerpo, me duele la caja toráxica, me cagaron a palos literalmente para sacarme... Pero bueno, acá estoy. Tuve muerte súbita, estuve diez minutos muerto", explicó el periodista de 61 años.

Y aclaró además sobre algunas versiones que circularon: "Hay que cuidar mucho la arritmia. No tomé viagra, no me pegué un saque, como bien...".

Sobre su nueva relación sentimental, explicó: "Es una gran escritora y me acompañó a morir (por María del Mar). Fue muy importante ella, mis hijas, Capuya viajando allá...".

Y sobre lo que sintió en ese instante de suma preocupación recordó: "Un dolor en el pecho muy fuerte, me despertó el dolor, me di cuenta que no era un dolor normal"

"No tengo miedo y tampoco quiero entrar en esa cosa mística. Lo único que quiero saber es si a dónde fui dejé algo o traje algo", finalizó Jorge Rial.