María Eugenia Ritó protagonizó un escándalo policial luego de chocar su auto: el video

Y continuó: "En los videos se ve a Ritó con el auto chocado. No chocó otro auto, hizo una maniobra y chocó un contenedor. La policía le pedía los documentos, hacer un test de alcoholemia y se negó a todo".

Luego, reveló que habló con la rubia y relató que ella desmintió todo. "'No pasó nada, fue una tontera', fue lo único que me dijo", dijo Ochoa.

Acto seguido, la angelita invitada, Cinthia Fernández hizo una observación: "Igual hay que hablar con sinceridad. No está caminando bien, parece alcoholizada. Eso reflejan las imágenes". "Ahí está peleando con la policía", acotó el conductor Ángel de Brito. "Aparte lo toca, no se puede tocar a un policía", destacó Matilda Blanco.

Pepe Ochoa, instantes después, reprodujo un audio de Ritó: "No pasó nada. Tengo acá el auto en casa. Todo tranquilo, estamos bárbaros, no pasó nada, un toquecito nada más, como cualquier ser humano en la faz de la Tierra".

Embed

María Eugenia Ritó fulminó a Jésica Cirio a horas de su casamiento: "Se olvidan de su pasado"

María Eugenia Ritó y Jésica Cirio supieron ser grandes amigas y compañeras de trabajo años atrás, pero con el tiempo el vínculo se fue transformando y ambas entraron en una guerra sin fin que este viernes revivió con fuertes acusaciones.

Sucede que a pocas horas del casamiento de Jésica, Ritó habló con A la Tarde (América) y apuntó contra ella con fuertes declaraciones. “Todo el mundo sabe que la hice conocida a Jesica Cirio", aseguró.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, y a raíz de eso y confesó: "Se ha portado muy mal conmigo pero de todas maneras yo no soy una mala mina, le deseo lo mejor, es tan hábil con todo que seguramente va a poder arreglar todos sus problemas económicos. Ella sabe hacer las cosas, mal no le fue”.

jesica cirio eugenia rito 1.jpg

“Le he presentado gente, amigos míos, de marido, una amiga mía que la ayudaba a hacer algunas cosas, negocios por ahí. Lo dejo a su criterio como dice Karina Jellinek”, agregó.

Por último, se refirió al escandalo del Yategate y disparó: “A Insaurralde mal no le va, a ella tampoco, la hicieron muy bien. Ojalá yo tuviera un cuarto de la plata que tienen ella y la Clérici, cada uno hace lo que puede”.

“Lo único que te puedo decir de esta vida, es que todas hicimos lo mismo: todas nos arrodillamos. Después, hay algunas que se hacen señoras y no dan más bola, pero vergüenza es robar y matar, no arrodillarse. Se olvidan de su pasado algunas, pero la platita la tienen bien guardada", cerró filosa.