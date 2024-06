María Eugenia Ritó volvió al escenario, deslumbró y conmovió al público: las imágenes

Si bien se la escuchaba muchas veces contar que se preparaba y hasta hubo anuncios donde ella decía "quiero volver y estoy poniéndome en forma para eso", en la noche del 20 de junio se abrió el telón y brilló de cara al público que la ovacionó: la platea exploto de aplausos y voces que coreaban su nombre o mensajes como "te quiero" y "aguante María".

La gente estuvo tan alegre como ella y sus amigos por el retorno esperadísimo. Y también pudo verse entre los invitados de la noche al periodista Fede Flowers; al personaje de La Criti y a Bettina Capetillo.

La Revista de Plop y Puerca fue el marco justo e ideal para Ritó, con una producción de más de 10 bailarines, muchas plumas, extras y purpurina por doquier, que destacó su ingreso en un sillón que la trasportó, cuan reina, luciendo una imponente capa blanca y una gran corona.

Los cuadros rompieron el clima cuando María Eugenia hizo uno de los temas mas clásicos de la Reina del Pop, y ella -con su presencia y estilo- pisó fuerte el escenario para recibir una de las grandes ovaciones de la noche. Al finalizar su cuadro y con micrófono en mano, dijo: "¿Podrán?... Gracias gente, estoy muy emocionada", en medio de mucha alegría, con la voz entrecortada que le sirvió para dejar en claro otra gran frase: "Volví; aquí estoy".

Junto a su asistente, el inseparable Ever; maquilladores; peluqueros y hasta un kinesiólogo, la vedette se puso el conchero nuevamente y mostro que las ganas y el deseo de estar mejor cada día le ganaron a todo lo malo.

María Eugenia Ritó, la que la gente quiere, la que ha sido aplaudida con todos los capo cómicos del país, volvió a pisar fuerte el escenario. Al finalizar la presentación, con los ojos llenos de lagrimas, se abrazo fuerte con su hermana; amigos íntimos, el PR. Fernando Maldonado, que aseguró: "Estoy feliz, María Eugenia le gano al 'no puedo'".

La del 20 de junio en el Teatro Vorterix fue una noche que quedara en el recuerdo de los que querían ver bien a la virtuosa que pudo contra las adversidades de la vida.

La sorpresiva denuncia de María Eugenia Ritó contra Luciano Castro: "Muy maleducado"

Precisamente en la misma semana que Luciano Castro confirmó su nuevo romance con Griselda Siciliani a pocos meses de su ruptura con Flor Vigna, aunque algunos deslizan que no coincidirían las fechas, este viernes María Eugenia Ritó se sumó a la larga lista de mujeres del actor.

Invitada a El ejercito de la mañana, el programa de streaming de Bondi, sus conductores Pepe Ochoa y Fede Bongiorno le preguntaron sin más si estuvo "con Lucho Castro", a lo que la exvedette reveló que el actor intentó robarle un beso de una manera "muy desubicada".

"Yo estaba grabando en Costumbres Argentina, tenía como 10 o 15 capítulos en la serie de Undeground y él estaba ahí fijo", comenzó detallando Ritó para contextualizar la situación. E inmediatamente agregó: "Yo estaba en el camarín, me estaba cambiando y de repente entra como un avión, abre la puerta y me dice 'dame un beso'".

Al tiempo que repitió "Dame un beso... ¿qué?", y lo calificó de "ridículo y cachivache". "A ver... ¿Estás fuerte, es lindo, te gusta? Es divino, pero esta cosa de venir a prepotearme... tomátela y huí ya de acá. Y que no pase por al lado mío. ¡Esa cosa de machirulo, no!", sentenció picante.

Por último, María Eugenia Ritó dejó en claro cuánto la incomodó la forma de actuar de Luciano Castro por ese entonces: "Me abrió la puerta muy maleducado, no me gustó esa actitud porque de última me cruzás en un pasillo, me tratás de hablar. Pero se me metió muy cerca, casi al labio y lo sentí como una agresión el ¡dame un beso!".